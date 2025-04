La partecipazione alla Via Crucis al Colosseo è un momento di profonda spiritualità e raccoglimento per i fedeli. Il Papa presiede la cerimonia, portando la croce e guidando le meditazioni.

Anche quest’anno il cuore di Roma si appresta ad accogliere uno degli eventi più toccanti e significativi della Settimana Santa: la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo, che si svolgerà nel suggestivo scenario del Colosseo il 18 aprile 2025, a partire dalle ore 21:15.

Un appuntamento che lo scorso anno ha richiamato circa 25mila fedeli in presenza e milioni di spettatori attraverso la diretta televisiva e lo streaming, testimoniando la profonda spiritualità e il simbolismo di questo pellegrinaggio meditativo attraverso le 14 stazioni della Passione di Cristo.

Tuttavia, come già accaduto nelle ultime edizioni, resta in forse la partecipazione di Papa Francesco alla guida dei fedeli in questo momento di preghiera solenne. Il Pontefice, reduce dal recente ricovero al Policlinico Gemelli, sta trascorrendo un periodo di convalescenza a Casa Santa Marta. Questo periodo di recupero, stimato in circa due mesi, rende difficile la sua presenza non solo alla Via Crucis, ma anche agli altri importanti appuntamenti della Settimana Santa che culmineranno con la Pasqua.

Per questo motivo, si starebbe valutando la possibilità di delegare alcuni cardinali a presiedere la celebrazione, come già avvenuto nel 2023 e nel 2024, quando Bergoglio seguì la Via Crucis da Casa Santa Marta e la presidenza fu affidata al cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis.

L’evento, intriso di spiritualità e storia, si svolgerà in un contesto di misure di sicurezza altissime, accentuate quest’anno dal Giubileo in corso. Il Parco Archeologico del Colosseo ha già comunicato la chiusura anticipata alle ore 13:00 (ultimo ingresso alle ore 12:00) per consentire l’allestimento dell’area e garantire la sicurezza dei partecipanti.

È inoltre probabile che, come nelle precedenti edizioni, venga chiusa dal primo pomeriggio anche la stazione Colosseo della linea metro B. Per raggiungere l’area, si consiglia di utilizzare le stazioni alternative di Cavour o Circo Massimo. L’ingresso all’area del Colosseo sarà regolato con controlli agli accessi e una zona rossa transennata a partire dal pomeriggio del Venerdì Santo.

La Via Crucis al Colosseo affonda le sue radici nel Medioevo, con la prima attestazione ufficiale risalente al 1744. Le 14 stazioni, disposte lungo il percorso che conduce all’antico anfiteatro, ripercorrono il doloroso cammino di Gesù verso il Golgota, offrendo ai fedeli un momento di intensa meditazione attraverso letture, preghiere e canti.

Oltre al suo profondo significato religioso, la Via Crucis al Colosseo rappresenta anche un momento di riflessione universale sulla sofferenza e sul sacrificio, un’occasione per meditare sul messaggio di speranza e redenzione della Pasqua.

Informazioni utili per partecipare o seguire l’evento:

Data: Venerdì Santo, 18 aprile 2025

Venerdì Santo, 18 aprile 2025 Orario Via Crucis: 21:15

21:15 Luogo: Area esterna al Colosseo

Area esterna al Colosseo Celebrazione della Passione del Signore (precede la Via Crucis): Ore 17:00, Basilica di San Pietro

Ore 17:00, Basilica di San Pietro Partecipazione: Gratuita, si consiglia di arrivare con largo anticipo per trovare posto.

Gratuita, si consiglia di arrivare con largo anticipo per trovare posto. Chiusura anticipata del Parco Archeologico del Colosseo: Ore 13:00 (ultimo ingresso ore 12:00).

Ore 13:00 (ultimo ingresso ore 12:00). Probabile chiusura della stazione metro B Colosseo dal pomeriggio.

Diretta TV: Rai 1, TV2000 (canale 28 del digitale terrestre)

Rai 1, TV2000 (canale 28 del digitale terrestre) Streaming: Canali web di Vatican News.

La Via Crucis al Colosseo si conferma un evento di grande impatto spirituale e mediatico, unendo la tradizione millenaria della fede cattolica con la suggestiva cornice della storia romana, anche se quest’anno l’attenzione sarà puntata anche sulle condizioni di salute del Santo Padre.

