Un appuntamento da non perdere per gli amanti della World Music, delle atmosfere celtiche e dei viaggi sonori che parlano al cuore e all’anima. Sabato 19 aprile 2025, il locale Sweet Bunch di Roma, in Via Casilina 283A, ospiterà il concerto di presentazione del nuovo album di Andrea Seki, intitolato “Lost Memory of Humanity”, prodotto da AR Project e pubblicato dalla label Atlanteans Resonances Records.

L’evento – inserito nello Stars of Lyra Tour 2025/2026 – è parte del più ampio progetto artistico “Atlanteans Resonances”, che unisce musica, visione e ricerca interiore in uno spettacolo dal vivo dal titolo evocativo: “Verso le stelle della Lyra”.

Il concerto avrà inizio tra le 21:30 e le 22:00, con una durata prevista di circa 1 ora e mezza, massimo 2 ore. Vista l’intimità della location, con una capienza di circa 50-60 persone, è fortemente consigliata la prenotazione.

Andrea Seki, arpista, compositore e autore, propone un’esperienza sonora unica grazie all’uso della sua Arpa NeoCeltica, loop, effetti e voci. Accanto a lui, sul palco:

Dan Sechi alla batteria,

alla batteria, Rashan con voci, percussioni e suoni d’ambiente.

Le musiche del nuovo album, uscito il 21 marzo 2025 in occasione dell’Equinozio, si fondono con la tradizione bretone e irlandese, reinterpretate con uno stile personale che Seki definisce “bardico”. Il suono che ne scaturisce è elettroacustico, ambient, ipnotico, capace di evocare foreste, oceani e paesaggi interiori.

“Il concerto ‘Verso le stelle della Lyra’ è un viaggio terrestre, stellare e multidimensionale” – si legge nella presentazione del progetto – “che guida il pubblico attraverso una connessione profonda con le memorie ancestrali celate dentro di noi.”

Una serata che promette di essere non solo musica, ma anche esperienza, ricerca spirituale e immaginazione sonora.

📍 Dove: Sweet Bunch, Via Casilina 283A, Roma

🗓 Quando: Sabato 19 aprile 2025

🕤 Orario inizio: Tra le 21:30 e le 22:00

🎶 Durata: 1.30h – 2h circa

📌 Posti limitati: consigliata la prenotazione