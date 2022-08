Roma, VIC – Verde Incontra Cultura: dal 25 Agosto un mese di musica, teatro, laboratori e spettacoli di teatro circo al Parco Labia

VIC - Verde Incontra Cultura: il festival multidisciplinare che dal 25 agosto vedrà Parco Labia al centro di un mese di programmazione culturale gratuita e aperta a tutti.

Parco Labia diventa il centro di VIC – Verde Incontra Cultura: a partire dal 25 agosto per un mese di programmazione culturale gratuita e aperta a tutti. Dalla musica al teatro, dai laboratori agli spettacoli di Teatro Circo per bambini in un’area verde di 7mila metri quadri! Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

VIC – Verde Incontra Cultura: a Parco Labia dal 25 agosto

Il festival multidisciplinare VIC – Verde Incontra Cultura ha in programma oltre 20 eventi gratuiti (con prenotazione obbligatoria), volti a valorizzare l’area verde aperta ogni giorno dalle 9.00 alle 24.00.

Il programma musicale del festival

Dal 25 al 27 agosto e poi nei giorni 2, 10 e 16 settembre spazio a Sounds Like, un progetto nato nato per dar spazio alle giovani formazioni musicali del territorio, di vario genere.

Il 1° settembre si apre all’attività concertistica con il collettivo romano hip hop/urban dei Dirtyland, ai quali seguirà il 9 settembre il concerto del chitarrista e cantante Luca Carocci.

Il 23 settembre spazio a Lamine, ovvero Viviana Strambelli, vincitrice del Premio SIAE al premio Fabrizio De André 2020 con il brano Non è tardi.

Il programma teatrale del festival

Il 3 settembre spazio al teatro con Cuoro di Gioia Salvatori, seguito il 17 settembre dal one man show La vita è una beffa di Daniele Parisi. Il 24 settembre andrà infine in scena Claudio Morici con Fenomenologia dei rapporti di coppia.

Per i bambini, invece, ogni domenica alle 17.00 ci saranno laboratori e spettacoli di Teatro Circo con Kids Labia.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo ass.cult.medart@gmail.com oppure telefonare al numero 351 6999236.

Photo Credits: Manuela Giusto, Simone Cecchetti, Parco Labia via HF4