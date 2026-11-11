A Velletri arriva Utopia – Il Viaggio: un’esperienza immersiva gratuita in cui i ragazzi ricostruiscono il mondo dopo un’apocalisse.

Come si ricomincia una vita dopo un’apocalisse? A Velletri la risposta passa da un gioco nel quale i ragazzi devono immaginare un mondo nuovo, affrontando prove e imparando a fare squadra: si chiama Utopia – Il Viaggio ed è un’esperienza immersiva gratuita che trasforma uno scenario da film post-apocalittico in una sfida di gruppo. Perché, anche quando tutto sembra perduto, ricostruire una società può essere un’avventura sorprendente. E nessuno potrà farcela davvero da solo.

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A Velletri arriva “Utopia – Il Viaggio”. Il mondo è finito: ora tocca ai ragazzi ricostruirlo

Il 22 novembre 2026, dalle 11 alle 17, l’Aviator Park di Velletri ospita “Utopia – Il Viaggio”, un’avventura per partecipanti dai 13 ai 18 anni. I giovani interpreteranno sopravvissuti costretti ad abbandonare i rifugi per cercare un posto sicuro.

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Divisi in comunità, dovranno gestire risorse scarse, fronteggiare imprevisti, stringere alleanze e decidere insieme come procedere. Ogni scelta cambierà la storia, tra cooperazione, confronto e qualche inevitabile conflitto.

Nessun partecipante conoscerà in anticipo il finale, e per andare avanti non basterà essere veloci: serviranno dialogo, inventiva e fiducia reciproca.

Utopia – Il Viaggio è promosso dalla Fondazione La Città Ideale e si basa sull’edu-larp, un gioco di ruolo dal vivo utilizzato per sviluppare ascolto, responsabilità e cittadinanza attiva. Con educatori, formatori e artisti, i partecipanti potranno poi riflettere sulle decisioni prese e su come si costruisce una comunità.

Il progetto porta questa metodologia nelle scuole di Roma e del Lazio, anche nei contesti caratterizzati da fragilità sociali e relazionali. L’evento chiude il programma 2026 e anticipa i laboratori scolastici del 2027 nel Lazio.

L’ingresso è gratuito, ma l’iscrizione è obbligatoria. Per aderire o chiedere informazioni basta scrivere a fondazione@lacittaideale.eu.

Photo Credits: Flavio Mancinelli via HF4