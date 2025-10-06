Qual è il luogo migliore per vedere Roma dall’alto? Dovrai affrontare un percorso impegnativo di più di 550 gradini per scoprirlo!

Se sei alla ricerca del panorama più spettacolare per vedere Roma dall’alto, sappi che con un paio di scarpe comode e un pizzico di coraggio puoi godertelo anche tu: dovrai soltanto affrontare un percorso di 550 gradini che ti condurranno verso un’esperienza unica. Bisogna salire, salire e poi ancora salire. Ma una volta arrivato in cima, la Città Eterna ti si aprirà davanti in tutta la sua incredibile maestosità. Tra cupole, tetti, monumenti e l’inconfondibile profilo del Tevere, ti sembrerà di trovarti davanti ad un mosaico di bellezza senza tempo. Ma, quindi, qual è il luogo migliore per vedere Roma dall’alto?

Il luogo migliore per vedere Roma dall’alto è un capolavoro del Rinascimento

Il luogo migliore per vedere Roma dall’alto è ovviamente la Cupola di San Pietro, un luogo che è ovviamente molto più di un punto panoramico. Progettata da Michelangelo e completata nel 1590 da Giacomo Della Porta, la sua imponente struttura in muratura si eleva fino a 136 metri di altezza, dominando lo skyline della capitale.

Salendo lungo i suoi 551 gradini (o 320 se si sceglie l’ascensore fino alla terrazza intermedia), si possono ammirare da vicino mosaici barocchi, affreschi e l’interno maestoso della Basilica, con lo sguardo che si perde tra il baldacchino del Bernini e la cupola decorata di luce.

Ogni curva della scala è sempre più stretta (ma sempre più suggestiva). Giunto in cima, sotto la sfera dorata che sormonta la lanterna, la vista a 360 gradi ti lascerà senza parole. Da qui potrai ammirare Piazza San Pietro, Castel Sant’Angelo, il Colosseo in lontananza, e persino i giardini vaticani, in un panorama che unisce Roma antica, papale e moderna.

Il momento migliore per salire è al mattino presto o nel tardo pomeriggio, quando la luce calda abbraccia la città e regala scatti fotografici perfetti (e ti sembrerà di avere Roma intera ai tuoi piedi).

Photo Credits: Shutterstock