Vedere i sorci verdi è un modo di dire molto usato a Roma e in gran parte d’Italia: origine, significato e curiosità

Sono tanti i modi di dire che si ritrovano nella lingua italiana, provenienti da diverse parti del nostro paese. Oggi vogliamo parlarvi di Te faccio vedere i sorci verdi: qual è il significato? E l’origine di tale espressione? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vedere i sorci verdi: origine

Vedere i sorci verdi risale agli anni Trenta e Quaranta del Novecento che, però, da molti anni è entrata a far parte del linguaggio comune tanto da essere utilizzata anche da esponenti politici e come titolo di una trasmissione televisiva.

L’origine dell’espressione è precisamente del 1936, quando la 205esima squadriglia, reparto speciale della Regia Aeronautica, forza armata del Regno d’Italia, cominciò ad adottare come effigie riportata sulla carlinga dei suoi aerei un simbolo con 3 topi verdi.

Si trattava di un reparto speciale dato che fu la prima squadra ad utilizzare gli aeroplani trimotori e a conquistare molte vittorie a livello internazionale. Proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, la 205esima squadriglia prese parte a diverse missioni di bombardamento. Da qui il detto vedere i sorci verdi, vale a dire trovarsi nei guai.

Quindi Ti faccio vedere i sorci verdi viene utilizzata in Italia come per dire sto per umiliarti o sto per sconfiggerti, come una sorta di minaccia.

Vedere i sorci verdi: il significato dell’espressione

L’espressione viene riportata anche nell’enciclopedia Treccani che sta a significare una modo di dire colloquiale che può assumere il significato di trovarsi in un brutto guaio oppure passare un brutto quarto d’ora, vedersela brutta (o nera).

L’espressione utilizzata in politica e in tv

Per la prima volta fu Romano Prodi ad utilizzare l’espressione nell’ottobre 1996 in occasione del suo primo mandato da Presidente del Consiglio dei Ministri. Così affermò: “Se siamo un Paese unito possiamo fare vedere i sorci verdi anche agli altri”.

Nel 2018,anche il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, utilizzò l’espressione per rispondere a chi lo aveva giudicato anziano per poter portare avanti una campagna elettorale e successivamente di poter gestire un paese come l’Italia.

FOTO: SHUTTERSTOCK