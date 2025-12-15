Nel cuore di Roma, c’è un presepe sorprendente: la notte di Natale la Madonna cambia volto, nel passaggio dall’attesa alla nascita di Cristo.

Le festività natalizie, nel cuore di Roma, sono particolarmente sentite anche perché il Vaticano rappresenta il centro pieno della cristianità mondiale: per questo motivo il presepe di Piazza San Pietro rappresenta un vero e proprio simbolo di questo periodo dell’anno, grazie anche ad un elemento “dinamico”, dato che nella notte di Natale la Madonna “cambia volto”. Ma cosa succede davvero ad una delle figure centrali della Natività? Si tratta di un momento simbolico e carico di significato spirituale, che accompagna il passaggio dall’attesa alla nascita di Cristo.

La Madonna cambia volto la notte di Natale: il presepe “dinamico” di Piazza San Pietro a Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il presepe del Vaticano sarà allestito oggi, 15 dicembre, in Piazza San Pietro a Roma, accanto al grande abete natalizio, ed è stato progettato dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno.

La scenografia occuperà un’area di 17 per 12 metri e riprodurrà scorci, architetture e simboli dell’Agro Nocerino-Sarnese, con pastori a grandezza naturale, pavimentazioni ispirate alle antiche vie romane e richiami alla tradizione popolare del Sud Italia. Ogni elemento è pensato per guidare lo sguardo verso il centro della scena: la Natività, fulcro visivo e spirituale dell’intero allestimento.

La particolarità più affascinante riguarda proprio la Madonna. Durante il periodo dell’Avvento, la statua raffigura Maria in stato di gravidanza, simbolo dell’attesa e della speranza. Nella notte di Natale, però, la figura verrà sostituita con quella della Vergine inginocchiata che adora il Bambino appena nato.

Il cambiamento non è solo scenografico, ma profondamente teologico: rappresenta il passaggio dal tempo dell’attesa a quello della nascita, rendendo visibile, anche agli occhi dei visitatori, il cuore del messaggio natalizio. Un dettaglio che riesce a trasformare il presepe di San Pietro in un’esperienza viva e simbolica, capace di raccontare il Natale attraverso il cambiamento stesso.

Photo Credits: Shutterstock