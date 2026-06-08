Vasco Rossi torna a Roma nel 2027 per un mega evento: resta aperta la sfida sulla location, da Tor Vergata al Circo Massimo.

Vasco Rossi tornerà a Roma nel 2027, con un evento che promette di avere dimensioni decisamente fuori scala. Ma la domanda che i suoi numerosi fan è una sola: dove si terrà il mega concerto volto a celebrare i 50 anni di carriera dell’artista? Tra suggestioni, indizi e scenari ancora da confermare, la Capitale si prepara a diventare il palcoscenico di un appuntamento enorme, con location ancora in lizza per ospitarlo.

LEGGI ANCHE: «La novità non è nella media, è nell’eccezione»: Maria Fratelli racconta il ritorno di ‘Re Nudo’

Il “Giubileo di Vasco Rossi” per celebrare i 50 anni di carriera si terrà con un mega concerto a Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’annuncio è arrivato dritto al cuore di tutti i fan del Blasco: nel 2027 Roma ospiterà un grande progetto celebrativo legato ai 50 anni dall’inizio della sua carriera musicale. Non un semplice concerto, quindi, ma un vero e proprio rito collettivo, già ribattezzato “Giubileo di Vasco”.

LEGGI ANCHE: Stadio Olimpico, il peggior posto per vedere i concerti: la fila che devi evitare

L’idea è quella di costruire una festa nazionale del rock, potenzialmente in grado di coinvolgere oltre 500mila persone tra musica, memoria, incontri e appuntamenti pensati per i fan. Un evento-monstre, più vicino alla liturgia laica dei grandi raduni che alla classica data da tour. Per Vasco, del resto, i numeri enormi non sono mai stati solo una questione di capienza: sono parte del racconto, della leggenda, del patto emotivo con il suo pubblico.

La partita più calda resta quella della location. Tra le ipotesi circolate, Tor Vergata è la più naturale per un raduno da centinaia di migliaia di persone: spazi ampi, immaginario da grande evento e precedenti che hanno già acceso l’attenzione sulla zona.

Un’altra strada potrebbe essere quella di una maratona di concerti allo Stadio Olimpico, formula più tradizionale ma comunque ad alto impatto. Sullo sfondo resta anche il Circo Massimo, luogo simbolico per eccellenza dei live romani, anche se la sua capienza difficilmente basterebbe da sola a sostenere un evento da mezzo milione di persone.

Photo Credits: Shutterstock