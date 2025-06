Il 27 e il 28 giugno 2025 Vasco Rossi torna allo Stadio Olimpico con uno spettacolo unico: tutti i dettagli sulla scaletta

Centoventimila persone tra stasera e domani saranno accolte allo Stadio Olimpico di Roma per il concerto di Vasco Rossi, il Komandante. C’è tanta trepidazione tra i fan che non rinunciano a seguire il cantante, ormai giunto quasi alla fine della sua carriera. E’ tutto pronto, anche la scaletta: scopriamola.

Vasco Rossi a Roma, quale sarà la scaletta

Ci sono brani che sappiamo a memoria e che non possiamo fare a meno di cantare. Tra le canzoni scelte dal Komandante per il tour 2025 non mancano alcune che hanno fatto la storia della musica italiana.

Vita spericolata, Sono innocente ma…, L’uomo più semplice, Valium, Vivere, Mi si escludeva, Gli spari sopra, Quante volte, Ed il tempo crea eroi, Un gran bel film, Vivere non è facile, Buoni o cattivi, Basta poco, Siamo qui, C’è chi dice no, Io perderò, La strega (La diva del sabato sera), Cosa vuoi da me, Vuoi star ferma, Tu vuoi da me qualcosa, Una canzone per te, Va bene, va bene così, Rewind, E adesso che tocca a me, Senza parole, Sally, Se ti potessi dire, Siamo solo noi, Canzone, Albachiara.

Questi sono i brani che gli spettatori canteranno a squarciagola in queste due serate allo Stadio Olimpico. Tuttavia, la scaletta potrebbe subire delle variazioni.

La band del Komandante

Vasco Rossi è uno dei cantanti più amati e seguiti in Italia, il suo stile, i suoi brani profondi e quel rock ineguagliabile lo hanno reso il Komandante. Per non parlare della sua band ormai rodata: Vince Pastano alla direzione musicale e chitarre, Stef Burns alle chitarre, Andrea Torresani al basso, Alberto Rocchetti alle tastiere, Donald Renda alla batteria, Antonello D’Urso alla chitarra acustica e programmazione, Roberta Montanari ai cori, con la sezione fiati composta da Andrea Ferrario (sax), Tiziano Bianchi (tromba) e Roberto Solimando (trombone).

Chissà se dopo lo Stadio Olimpico, Vasco non voglia bissare il concertone di Modena Park ? Il pubblico è già pronto a prendere i biglietti.

FOTO: SHUTTERSTOCK