Nel giugno 2027, Roma ospiterà il “Giubileo di Vasco”, una festa nazionale lunga un mese per celebrare i 50 anni di carriera del KOMandante. L’evento culmine sarà una storica residency da record con 10 concerti allo Stadio Olimpico dal 6 al 25 giugno. I biglietti saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club a partire dal 6 luglio.
Roma si prepara a trasformarsi nella capitale mondiale del rock. Quello che prenderà vita nella primavera del 2027 non sarà un semplice tour, ma un vero e proprio evento storico: il Giubileo di Vasco, un mese di festa nazionale per celebrare i 50 anni di carriera del Poeta del Rock.
Il culmine di questa celebrazione senza precedenti sarà la più lunga residency mai realizzata in uno stadio italiano. Il KOMandante conquisterà lo Stadio Olimpico di Roma per ben 10 date, pronte a radunare oltre 500.000 spettatori.
Il calendario: 10 date storiche all’Olimpico
La residency all’Olimpico rappresenterà l’atto finale del Giubileo. Vasco Rossi salirà sul palco per dieci concerti-evento distribuiti lungo quasi tutto il mese di giugno.
Ecco il calendario ufficiale dei concerti:
- 6 e 7 Giugno 2027
- 10 e 11 Giugno 2027
- 15 e 16 Giugno 2027
- 19 e 20 Giugno 2027
- 24 e 25 Giugno 2027
Un dispiegamento di energia e musica che scriverà una nuova pagina della storia dei live in Italia, infrangendo ogni precedente record di tenitura in una singola arena sportiva.
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Biglietti: come accedere alla prevendita del Blasco Fan Club
La caccia ai biglietti per i 500.000 posti disponibili inizierà prestissimo. I biglietti per i dieci concerti di giugno 2027 saranno disponibili in anteprima per Il Blasco Fan Club dalle ore 12:00 di lunedì 6 luglio sulla piattaforma ufficiale
vascolive.vivaticket.it. Per poter accedere alla prevendita del tour 2027 occorre essere in possesso della tessera del Fan Club valida per l’anno 2027.
Rinnovi, nuove iscrizioni e vantaggi esclusivi
Per chi deve ancora regolarizzare la propria posizione o desidera iscriversi per la prima volta, l’organizzazione ha previsto diverse modalità:
- Ai gazebo del tour: È possibile rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento direttamente sul posto durante le prossime date live.
- Incontrare Vasco: Sottoscrivendo la tessera ai gazebo si partecipa all’estrazione per vincere l’accesso al backstage e scattare una foto con il Blasco, oltre ad aderire ad altre promozioni esclusive.
- Online: Tutte le informazioni dettagliate sulla prevendita per il fan club saranno rilasciate a breve sui canali ufficiali, dove sono già attivi i link per controllare lo stato della propria iscrizione o effettuare una nuova adesione.
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