Valentino Garavani, “ultimo imperatore” della moda e molto più di un marchio: il segreto della grandezza iconica della maison.

La scomparsa di Valentino Garavani, a 93 anni, ha riportato sotto i riflettori una domanda che sembra semplice ma non lo è: come può un nome diventare più forte di qualsiasi tendenza, un marchio capace di dominare il mondo? Valentino non è stato solo un designer: è stato un simbolo vivente, un’icona in grado di dominare immaginario, red carpet e desideri. E forse il vero segreto della sua potenza sta proprio qui: nell’aver trasformato la moda in una scena.

Il rosso, la fedeltà, la scena: il segreto del marchio di Valentino

A raccontare la forza del marchio Valentino è stato il quotidiano turco Posta, attraverso un articolo di Rükzan Sağır che spiega il fatto che Garavani non era solo “uno stilista famoso”, era un centro di gravità. Un marchio che, con un gesto anche minimo, era in grado spostare attenzione e prestigio. E non a caso lo definisce “l’ultimo imperatore”: non si limitava a disegnare abiti, ma costruiva un mondo e lo faceva sembrare inevitabile.

Nel racconto emerge un Valentino quasi cinematografico: nel 2008 si ritirò, ma continuando a vivere “da imperatore”, tra palazzi e dimore internazionali, con un gusto per il bello nato prestissimo, da bambino. E poi c’è la sua frase-manifesto: “So cosa vogliono le donne: vogliono essere belle”. Non solo marketing: è la chiave di un’estetica che punta dritta al desiderio.

La sua ossessione per il rosso nasce all’età di 17 anni, quando rimase folgorato dai costumi della Carmen: da lì quel tono divenne status, firma, potere. E accanto allo stile c’è la “macchina” perfetta: l’incontro con Giancarlo Giammetti, partner nella vita e nel lavoro, in grado di rendere stabile l’impero. Dalla capacità di valorizzare la bellezza alle icone che hanno indossato i capi della maison, da Audrey Hepburn a Lady Diana: Valentino ha reso la moda una promessa di eleganza assoluta. E l’ha mantenuta fino all’ultimo.

