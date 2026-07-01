Maxi concerto di Ultimo a Tor Vergata: ecco il piano sicurezza, mobilità e trasporti potenziati a Roma per accogliere i 70.000 fan del cantautore romano.

L’attesa sta per finire per i fan di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo. Il cantautore romano si appresta a conquistare l’area dei grandi eventi di Tor Vergata con un concerto-evento che si preannuncia memorabile, pronto a radunare una marea umana di oltre 70.000 spettatori.

Una macchina organizzativa di queste proporzioni richiede misure straordinarie. Per questo motivo, Roma Capitale, in coordinamento con la Questura e le forze dell’ordine, ha varato un imponente piano di sicurezza e mobilità volto a garantire il corretto afflusso e deflusso dei fan, limitando al minimo i disagi per i residenti della zona.

Viabilità modificata e chiusure al traffico

L’intera area circostante il campus universitario di Tor Vergata e le vie d’accesso principali saranno presidiate e soggette a forti limitazioni.

Il piano prevede:

Strade chiuse e divieti di sosta: Diverse arterie stradali a ridosso della zona del concerto verranno progressivamente interdotte al traffico veicolare non autorizzato fin dalle prime ore della giornata.

Diverse arterie stradali a ridosso della zona del concerto verranno progressivamente interdotte al traffico veicolare non autorizzato fin dalle prime ore della giornata. Aree di parcheggio dedicate: Saranno predisposti ampi parcheggi di interscambio e aree di sosta dedicate per chi deciderà di raggiungere l’evento con il mezzo privato, collegate direttamente all’area del palco.

Trasporti potenziati: Metro C e navette speciali

Per evitare la paralisi del quadrante est della Capitale, le istituzioni spingono fortemente sull’utilizzo dei mezzi pubblici, che per l’occasione subiranno un potenziamento straordinario:

Metro C prolungata: La linea C della metropolitana – snodo fondamentale per raggiungere l’area tramite le stazioni di Torre Angela e Grotte Celoni – rimarrà attiva oltre il normale orario di servizio per consentire il rientro dei fan alla fine dello show.

La linea C della metropolitana – snodo fondamentale per raggiungere l’area tramite le stazioni di Torre Angela e Grotte Celoni – rimarrà attiva oltre il normale orario di servizio per consentire il rientro dei fan alla fine dello show. Linee bus e navette dedicate: Saranno attivate navette speciali per collegare i principali nodi di scambio (come le stazioni della Metro A di Anagnina e Cinecittà) direttamente con i varchi d’ingresso del concerto.

Saranno attivate navette speciali per collegare i principali nodi di scambio (come le stazioni della Metro A di Anagnina e Cinecittà) direttamente con i varchi d’ingresso del concerto. Linee urbane deviate: Numerose linee bus di zona cambieranno percorso per fare spazio alle aree pedonali di sicurezza.

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Sicurezza e gestione dei varchi

All’interno e all’esterno del perimetro di Tor Vergata verranno schierate centinaia di unità tra agenti delle Forze dell’Ordine, Polizia Locale di Roma Capitale e volontari della Protezione Civile.

I controlli ai varchi d’accesso saranno rigidissimi: l’ingresso all’area del concerto sarà consentito solo previa esibizione del biglietto e controlli di sicurezza con metal detector. Sarà severamente vietato introdurre oggetti pericolosi, bottiglie di vetro, lattine e cinte con borchie metalliche. Saranno inoltre presenti presidi medici e ambulanze della Croce Rossa dislocate in vari punti strategici per ogni evenienza sanitaria.

L’invito delle autorità è chiaro: muoversi con largo anticipo, privilegiare l’uso dei mezzi pubblici e seguire scrupolosamente le indicazioni dei cartelli e del personale sul posto per godersi una grande notte di musica in totale sicurezza.