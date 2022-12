Vacanze Romane, in vendita la casa dove vennero girate le famose scene del film con Gregory Peck e Audrey Hepburn

Vi ricordate Vacanze Romane? E' in vendita la casa dove vennero girate le famose scene del film con Audrey Hepbrun, ne parla il proprietario

Finisce un’era per Roma, quella di Vacanze Romane, film con Gregory Peck e Audrey Hepburn che nel corso degli anni ha conquistato milioni di persone. Alcune scene sono state girate in una casa che è stata appena messa in vendita. Ne ha parlato il proprietario a Repubblica.

Via Margutta

Vacanze Romane, tutti i dettagli sulla vendita della casa più famosa di Roma

La casa in via Margutta è stato il set più famoso di diverse scene di film. In particolare è conosciuta per essere stata la location di Vacanze Romane. Impossibile dimenticare Audrey Hepburn e Gregory Peck in giro per le vie della città eterna.

Sul cartello della vendita si legge: “L’immobile è di particolare interesse culturale visto che vi sono state girate scene di un famoso film”. Inoltre, il proprietario Ulisse Ticò ne ha parlato in un’intervista per Repubblica, spiegando: “Lì c’era uno studio di mio padre e in quel posto una mattina si presentarono senza preavviso William Wyler e Gregory Peck dissero che avrebbero dovuto girare un film e che avrebbero avuto bisogno di quel posto”.

La mansarda è passata alla storia ed è diventato un luogo culturale e turistico. Infatti, sono tanti i visitatori che non perdono occasione di fare un salto da quelle parti e scattare qualche foto all’edificio che ha ospitato registi come Fellini, Mastroianni, Gassman e tanti altri ancora.

“Quell’epoca è finita – ha aggiunto il proprietario – anche per questo ho intenzione di vendere a andare via. Qui tutto è cambiato e le strutture ricettive di lusso stanno pian piano divorando spazi che una volta invece erano la casa dell’arte“.

Non ci sono notizie sul prezzo, ma senza dubbio il costo sarà elevato vista la popolarità e notorietà del posto.

FOTO: SHUTTERSTOCK E KIKAPRESS