Secondo Jetcost 4 città del Lazio sono le mete perfette per le vacanze estive 2025: tutti i dettagli al riguardo

L’estate è iniziata e c’è chi è già partito per godersi le vacanze, chi lo farà tra qualche settimana e chi ancora è indeciso sulla meta. Secondo i dati pubblicati da Jetcost.it, motore di ricerca specializzato in voli e alloggi, il Lazio si conferma una delle regioni più amate e gettonate dagli italiani per il mese di luglio 2025, con ben 4 città tra le 45 destinazioni nazionali più ricercate.

Vacanze nel Lazio, le mete 2025 più gettonate

La prima città resta Roma, che conquista il primo posto assoluto nella classifica delle preferenze degli italiani. A seguire le mete balneari come Ponza al 16° posto, Gaeta al 23° e Sperlonga al 37°.

Ciò che fa sì che cresca l’interesse verso la regione Lazio è l’aumento delle prenotazioni di alloggi nel mese di luglio 2025. Il dato è dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2024, che già aveva registrato numeri alti. Il mix tra cultura, paesaggi mozzafiato e bellezze naturali offerto dal nostro territorio piace al turista.

Secondo l’analisi di Jetcost, il 72% degli italiani favorisce le mete marittime e località come Ponza, Gaeta e Sperlonga sono dei veri e propri gioielli del litorale laziale. Nell’elenco, però, emerge anche la passione per città d’arte come Roma che, nonostante il caldo resta sempre la meta più amata dai turisti.

La ricerca

I dati di Jetcost pubblicati sono frutto di ricerche reali effettuate dagli utenti tra il 1° e il 31 luglio 2025, dunque, sono affidabili e offrono un panorama delle tendenze turistiche nazionali degli ultimi tempi.

Siamo curiosi di conoscere come si evolverà la ricerca e se il Lazio resta una delle regioni più gettonate per tutto il periodo estivo e oltre.

