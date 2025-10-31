L’Edu-Larp, Live Action Role Playng, è una pratica formativa innovativa, già utilizzata in molti Paesi europei: permette di affrontare temi civici, sociali e ambientali in modo diretto e partecipativo

Un immaginario in un futuro apocalittico, un’esperienza immersiva ispirata ai temi de Il Signore delle Mosche di William Golding, dove il mondo ha visto la scomparsa degli adulti a seguito di una crisi ambientale e sociale globale e i giovani rimasti devono affrontare la sfida di ricostruire una nuova civiltà, decidendo come governarsi, quali valori preservare e come convivere. Questo è Utopia – Il viaggio, il grande larp immersivo che ha coinvolto gli studenti di Roma e provincia a ottobre 2025, in un’esperienza di cooperazione, gioco e cittadinanza attiva. Dopo il successo dell’edizione 2024/2025, “Utopia” – il progetto della Fondazione La Città Ideale, realizzato in collaborazione con Eryados – ha così ripreso il suo percorso nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di Roma e del Lazio per l’anno scolastico 2025/2026.

Utopia – Il viaggio: un percorso scolastico tra gioco, educazione e immaginazione

“Utopia – Il viaggio” nasce con l’obiettivo di portare il gioco di ruolo dal vivo nel mondo della scuola come strumento di apprendimento esperienziale.

Attraverso un percorso condiviso con insegnanti e istituti, il progetto guida ragazze e ragazzi in un processo di riflessione attiva sui modelli di società, di autogoverno e convivenza, usando le dinamiche del gioco come linguaggio educativo e inclusivo.

Dopo i laboratori scolastici, gli studenti si ritrovano in uno spazio scenografico che diventa una città da rifondare, dove la sopravvivenza dipende dalla capacità di collaborare, mediare, decidere e immaginare insieme un futuro possibile.

La tappa conclusiva del percorso, Utopia – Il Viaggio, si è svolta tra Roma e Nettuno, presso Campo Praesidium, trasformato per l’occasione in un campo base narrativo, tra alleanze, scelte etiche e prove da superare.

Edu-larp, uno strimento formativo innovativo

Il larp (Live Action Role Play) permette ai partecipanti di entrare fisicamente nei panni di personaggi e situazioni, vivendo in prima persona dilemmi morali, scelte collettive e momenti di cooperazione.

Non è necessario recitare né avere esperienze teatrali: l’essenziale è essere disposti a mettersi in gioco, esplorando insieme temi complessi attraverso l’immaginazione e il confronto.

L’edu-larp si distingue come pratica formativa innovativa già consolidata in diversi Paesi europei, capace di unire le competenze delle scienze sociali, della pedagogia e delle arti performative.

Con Utopia, la Fondazione La Città Ideale mette a disposizione delle scuole professionisti del larp italiano, favorendo un dialogo tra docenti, studenti e operatori culturali che arricchisce i tradizionali percorsi di educazione civica.

Un progetto di cittadinanza attiva attraverso il gioco

“Utopia – il viaggio” utilizza il linguaggio del larp per affrontare temi civici, sociali e ambientali in modo diretto e partecipativo.

Essere immersi in un ambiente simulato ma realistico consente ai partecipanti di vivere esperienze di responsabilità e cooperazione che si traducono in strumenti concreti per la vita reale.

Il progetto promuove così pensiero critico, inclusione e collaborazione, rafforzando il legame tra scuola, cultura e cittadinanza attiva.

Utopia è un progetto realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e con il contributo di Regione Lazio