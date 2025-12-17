Sai quali sono le uscite della metro più belle del mondo? Anche Roma è nell’elenco (e non stiamo parlando della nuova Metro C).

Che la si guardi da vicino o da lontano, Roma è una città che non smette mai di sorprendere e, in certi casi, per perdersi nella sua meraviglia e trovarsi davanti a uno dei panorami più iconici al mondo basta risalire una scala mobile. Succede nella Capitale e anche in alcune delle grandi città d’Europa, di trovarsi davanti alle uscite metro più belle al mondo. E, con la nuova inaugurazione della Metro C, la Città Eterna regala a romani e turisti uno degli scorci post-underground più affascinanti di tutti. Sapete qual è?

Le fermate metro più belle del mondo: Roma ne aveva già una prima della Metro C

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ieri, 16 dicembre, a Roma è stata inaugurata la nuova fermata Colosseo/Fori Imperiali della Metro C: un momento atteso da oltre un decennio che collega finalmente la linea più giovane al cuore archeologico della città. Si tratta di un’apertura storica, che regala ai viaggiatori un’uscita scenografica affacciata sui Fori e sull’anfiteatro più famoso del mondo. Uno scorcio instagrammabile e alla moda. È perfetto per gli ultimi trend di TikTok, nei quali mettendo il cellulare girato, tutto al contrario, è possibile uscire dalla scala mobile trovandosi il Colosseo alle spalle.

A due passi, Roma aveva già da tempo una delle uscite metro più belle del mondo in assoluto. È quella della fermata Colosseo della Metro B: qui, da anni, salendo in superficie ci si trova improvvisamente davanti alla mole inconfondibile dell’Anfiteatro Flavio.

Roma non è sola in questa classifica ideale delle uscite più suggestive. A Milano, la fermata Duomo conduce direttamente nella piazza simbolo della città, con la cattedrale gotica che si apre davanti agli occhi. A Londra, uscire a Westminster significa trovarsi di fronte al Big Ben e al Parlamento. A Vienna, Stephansplatz accompagna i passeggeri ai piedi del duomo di Santo Stefano. A Barcellona, la metro Sagrada Família sbuca accanto al capolavoro incompiuto di Gaudí. A Parigi, infine, Trocadéro regala una delle viste più celebri sulla Tour Eiffel.

