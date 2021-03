Uova di Pasqua equosolidali, la proposta di Gelato D’Essai da Geppy Sferra

La gelateria Gelato D’Essai da Geppy Sferra rinnova la collaborazione con S.A.L. onlus.Solidarietà con l’America Latina ONLUS è un organismo di solidarietà e cooperazione internazionale […]

Solidarietà con l’America Latina ONLUS è un organismo di solidarietà e cooperazione internazionale con fini di sensibilizzazione e formazione nella realtà sociale, culturale e politica italiane ed europea.

Potete acquistare le Uova di Pasqua equo solidali con queste modalità:

RITIRO IN SEDE: a partire da Domenica 28 Marzo 2021 potreteacquistare le uova (al latte o fondente, costo 10 euro) in una delle nostre due sedi: Via Tor De Schiavi 295 oppure Viale Bardanzellu 77

CONSEGNA A DOMICILIO: a partire dal 23 Marzo 2021 e fino a sabato 3 Aprile 2021 potrete prenotare una consegna speciale (un prodotto della gelateria + uovo/a) al numero 329.6590390 (whatsapp o tel).

Le consegne verranno effettuate la prossima settimana.

L’UOVO CIOCCOLATINO 2021

Un uovo di Pasqua 100% Solidale dal cioccolato, alla sorpresa, alla destinazione dei fondi raccolti

– Cacao biologico di alta qualità dei giardini della biodiversità del Progetto ChocoFair “Jardin d’Oulaidon” in Costa d’Avorio

– Uovo di cioccolato prodotto in Italia nella fabbrica artigianale Dolcem di Modena a conduzione familiare

– Sorpresa realizzata nel laboratorio di ceramica artigianale dell’Associazione CIAP (in Perù), distribuita in Italia da Equomercato

– Biglietto regalo che accompagna la confezione, realizzato dalle micro-cooperative dei ragazzi lavoratori della Fundación Pequeño Trabajador (Colombia).

Quest’anno la Campagna è dedicata a 3 progetti dei partner locali di S.A.L. a sostegno di comunità e famiglie colpite dalla pandemia in America Latina: Proyecto CONVIDA20 in El Salvador con l’associazione locale FUNDAHMER, sostegno alimentare a Bogotà (Colombia) con la Fundación Pequeño Trabajador supporto al centro diurno CASA VHIDA per bambini che convivono con l’HIV a Salvador de Bahia (Brasile) con IBCM.

