Tra le domande più cercate di questi giorni sul web spicca un quesito curioso, nato da un cruciverba: “Un viale di Roma costeggiato da parapetti”. La risposta è Lungotevere, il celebre sistema viario che costeggia il fiume Tevere e che collega diversi quartieri della Capitale.

Il Lungotevere nacque alla fine dell’Ottocento, dopo l’Unità d’Italia, con un duplice scopo: proteggere Roma dalle frequenti esondazioni del fiume e allo stesso tempo ridisegnare il volto urbano della città. I massicci muraglioni e i parapetti che ancora oggi lo caratterizzano furono infatti costruiti per contenere le piene del Tevere, offrendo sicurezza ma anche una cornice suggestiva ai viali alberati che corrono lungo le sue sponde.

Oggi il Lungotevere è non solo una delle principali arterie di scorrimento del traffico romano, ma anche un simbolo iconico della città: dai suoi parapetti si godono vedute uniche su ponti storici, cupole e tramonti sul fiume. Un indizio da cruciverba che racchiude un pezzo di storia e identità di Roma.