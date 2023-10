Storie di fantasia ispirate a persone reali: direttamente dal teatro a cielo aperto delle case popolari romane

Dal 13 al 15 ottobre 2023, le case popolari di Roma si trasformano in un teatro a cielo aperto per raccontare le storie di chi le abita. Torna il progetto teatrale di storytelling popolare intitolato “Un giorno tutto questo niente sarà tuo,” che getta luce sul mondo delle ATER (Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale) e delle case popolari della capitale italiana, dando voce e spazio alle testimonianze dei suoi abitanti.

Le date e i luoghi delle rappresentazioni sono questi:

Venerdì 13 ottobre, ore 18:00, ATER Tor Marancia, Via Annio Felice 9.

Sabato 14 ottobre, ore 18:00, ATER Nuovo Corviale, Anfiteatro Corviale, Largo Domenico Trentacoste.

Domenica 15 ottobre, ore 18:00, ATER Lido di Ostia, Via Vasco de Gama 189.

L’accesso alle rappresentazioni è gratuito, ma è necessaria la prenotazione.

Un giorno tutto questo niente sarà tuo, storie di fantasia ispirate a persone vere

Il progetto, ideato da Fabio Morgan, continua nel 2023 all’interno delle case popolari di Tor Marancia, Nuovo Corviale e Lido di Ostia con “Un giorno tutto questo niente sarà tuo,” uno spettacolo teatrale ispirato alle vite, ai racconti e agli eventi raccolti direttamente dagli abitanti delle case popolari. Morgan, insieme al regista Ariele Vincenti, ha dedicato mesi all’ascolto attento delle esperienze di vita e delle storie di chi abita in queste comunità spesso lontane dall’attenzione mediatica, se non in casi di cronaca nera.

Quest’opera è un esempio di teatro sociale e artistico che mette in scena una parte significativa della popolazione romana, spesso dimenticata. “Un giorno tutto questo niente sarà tuo” trasforma i cortili delle ATER in autentici teatri all’aperto, dando vita alle storie dei residenti, utilizzando i palazzi, i graffiti, i muretti e i giochi per bambini come scenografia naturale. Gli abitanti delle case popolari diventano i protagonisti di narrazioni autentiche, affrontando le sfide quotidiane e la possibilità di cambiare il proprio destino.

L’opera è una storia di fantasia ispirata a personaggi reali, con il loro linguaggio e le loro esperienze. Mette in luce le questioni complesse e le interconnessioni emergenti dall’osservazione dell’ecosistema delle case popolari di Roma, tra cui il conflitto generazionale.

Il cast di attori comprende Diego Migeni nel ruolo del padre Marcello, Riccardo Viola nel ruolo del figlio Cesare, Sarah Nicolucci nel ruolo della madre, Alessandro di Somma nel ruolo di Cipolla, Lorenzo De Mico nel ruolo di Puntina, Camilla Pujia nel ruolo di Laura, Francesca Pausilli nel ruolo di Francesca e Daniele Miglio nel ruolo di Gargamella.

Per prenotazioni, è possibile visitare il sito web di Eventbrite (https://www.eventbrite.it/o/progetto-goldstein-54798663173). Per ulteriori informazioni, contattare info@lacittaideale.eu o visitare il sito web www.progettogoldstein.it.

“Un giorno tutto questo niente sarà tuo” è un progetto di Progetto Goldstein, con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Comitato di Quartiere Torrevecchia-Primavalle, ATER Roma, La Città Ideale e con il patrocinio del Municipio Roma VIII per la replica del 13 ottobre a Tor Marancia.