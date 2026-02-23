C’è un posto a Roma dove basta varcare la soglia per sentirsi immediatamente a Napoli. Il profumo della pastiera appena sfornata, i babà lucidi e soffici, le sfogliatelle fragranti: è la Pasticceria Savarese, una vera istituzione che da oltre sessant’anni porta nella Capitale i sapori autentici della tradizione partenopea.

La storia comincia negli anni Sessanta, quando tre sorelle – Pina, Grazia e Piera – arrivano a Roma con un sogno e un patrimonio di ricette tramandate nel tempo. Nasce così un locale destinato a diventare un punto di riferimento per romani e turisti, un rifugio goloso per chi sente nostalgia di Napoli.

Situata in via Genzano, la pasticceria ha conquistato generazioni di clienti grazie a materie prime di alta qualità e a una lavorazione rigorosamente artigianale. Un valore riconosciuto anche dal Comune di Roma, che ha conferito al locale la qualifica di Negozio storico, a testimonianza del suo ruolo nella tradizione gastronomica cittadina.

Tra le specialità più amate spicca senza dubbio la pastiera napoletana, simbolo della Pasqua ma ormai presente tutto l’anno per la gioia dei clienti più affezionati. Preparata secondo la ricetta originale, con grano cotto, ricotta di pecora, canditi e aromi naturali, si distingue per una frolla dorata e friabile che racchiude un ripieno cremoso e intensamente profumato. Ogni assaggio è un viaggio diretto nei sapori della tradizione napoletana.

Accanto alla pastiera, non mancano i grandi classici della casa: babà soffici e ben inzuppati, sfogliatelle ricce e frolle, zeppole di San Giuseppe, struffoli, mostaccioli e tante altre specialità che scandiscono le festività, dal Natale al Carnevale, fino alla Pasqua. Ogni periodo dell’anno è buono per celebrare un dolce della tradizione, sempre nel pieno rispetto delle ricette originali.

Ma a rendere davvero unica la Pasticceria Savarese non è solo la bontà dei prodotti. È l’accoglienza, quell’atmosfera familiare che fa sentire chiunque a casa. Da oltre sessant’anni, questo storico laboratorio di dolci rappresenta un ponte ideale tra Roma e Napoli, un luogo dove il gusto incontra la memoria e ogni dolce racconta una storia.

Per chi cerca un’esperienza autentica o semplicemente vuole concedersi una coccola dal sapore inconfondibile, la Pasticceria Savarese è una tappa obbligata. Un piccolo angolo di Napoli nel cuore della Città Eterna, dove la tradizione continua a vivere, un dolce alla volta.