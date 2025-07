Ultimo annuncia nuovo evento per 2026 a Roma: maxi concerto a Tor Vergata, biglietti disponibili dal 15 luglio

Ultimo ha fatto emozionare ancora una volta Roma con i suoi concerti allo Stadio Olimpico, annunciando il suo ritorno nel 2026 ma con una grande novità. Il cantante romano si esibirà a Tor Vergata nell’area della Vela di Calatrava.

Ultimo, il concerto del 2026: i primi dettagli

Per Ultimo il 2026 sarà un anno diverso dal solito, l’artista romano ha deciso di realizzare un nuovo progetto musicale per i suoi fan: un vero e proprio raduno. Il maxi concerto si terrà il 4 luglio nell’arena della Vela di Calatrava a Tor Vergata.

“Questo non sarà solo un concerto. Questo è il raduno degli ultimi. Questa è la favola per sempre”, ha annunciato sui social. Questo evento rappresenta un momento di grande importanza per il cantante che festeggerà dieci anni di carriera, da quando, ancora un adolescente iniziò a muovere i primi passi nel mondo della musica.

I biglietti saranno disponibili a partire dal 15 luglio 2025 e gli esperti già prospettano un sold out assicurato.

Ultimo, una carriera in ascesa

Ultimo è uno degli artisti più amati dal pubblico italiano che ha fatto della sua passione un vero e proprio capolavoro. Era il 2018 quando pubblicò il suo primo album intitolato Peter Pan, poi la vittoria a Sanremo Giovani, il secondo posto a Sanremo e l’inizio della sua carriera unica. I suoi testi sono sinceri e profondi, spesso autobiografici, e lasciano il segno.

Leggi anche: — Bomba d’acqua a Roma: fan di Ultimo in fuga allo Stadio Olimpico

Il pubblico non perde occasione di seguirlo, supportarlo e sostenerlo ad ogni concerto, emozionandosi con le sue grandi performance.

I giovani si riconoscono nei suoi brani come se vivessero in prima persona ciò che nel corso degli anni ha vissuto l’artista. E questo lo rende uno di loro, il cantante che è sempre dalla parte degli ultimi.

Foto da di Roberto Panucci da Ufficio Stampa

FOTO: Credits Roberto Panucci, ufficio stampa