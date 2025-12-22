Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025 rappresentano le ultime occasioni per visitare Palazzo San Felice, futura sede della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, con il percorso espositivo Cultura in Cantiere. L’iniziativa offre al pubblico l’opportunità unica di esplorare un edificio mai aperto prima d’ora, scoprendo allo stesso tempo le trasformazioni in corso e il Sepolcro dei Sempronii, sito archeologico visibile per la prima volta proprio grazie a questo progetto.

Un successo senza precedenti

Dal suo debutto il 14 giugno 2025, Palazzo San Felice ha registrato un enorme successo: nei 58 giorni di apertura, limitati a weekend e festivi, più di 18.440 visitatori hanno potuto osservare da vicino la trasformazione di un luogo simbolo della cultura romana.

“Cultura in Cantiere rappresenta un esempio virtuoso di come un grande progetto di trasformazione possa essere condiviso con il pubblico fin dalle sue fasi intermedie”, spiega Mario Turetta, Legale Rappresentante della nascente Fondazione Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte. “Aprire Palazzo San Felice alla collettività significa restituire un luogo di straordinario valore storico, architettonico e simbolico, accompagnandone il percorso verso una nuova funzione culturale. Il successo registrato conferma quanto sia forte il desiderio di partecipazione e conoscenza”.

Un palazzo in trasformazione

Concesso nel 2017 dalla Presidenza della Repubblica al Ministero della Cultura, Palazzo San Felice ospiterà la futura Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, progettata dall’architetto Mario Botta. I lavori, affidati all’Agenzia del Demanio, sono iniziati nel 2023 e si concluderanno entro la fine del 2026, trasformando l’edificio in un nuovo polo culturale della città.

Il percorso Cultura in Cantiere consente di entrare in un luogo “in trasformazione”: una linea del tempo racconta la storia del palazzo, mentre un percorso immersivo digitale mostra il futuro della biblioteca con una rappresentazione realistica e dettagliata del progetto in corso.

La visita, della durata di circa 45 minuti, comprende l’accesso alle sale istituzionali dedicate alla Presidenza della Repubblica, al Ministero della Cultura e all’Agenzia del Demanio, con il momento culminante rappresentato dal Sepolcro dei Sempronii. Tra i capolavori esposti spicca anche il disegno preparatorio per la Nuova Pianta di Roma (1736-1738 ca.) di Giovan Battista Nolli, primo rilevamento moderno dell’intera città e una delle più grandi imprese di cartografia urbana del XVIII secolo.

Ultime possibilità di visita

Le ultime aperture straordinarie sono previste per:

Venerdì 26 dicembre 2025

Sabato 27 dicembre 2025

Domenica 28 dicembre 2025 (Santo Stefano)

Orario: 10.00 – 18.00 (ultimo ingresso ore 17.20).

📌 Palazzo San Felice – Via della Dataria 21, Roma

🎟 Prenotazione fortemente consigliata: Vivaticket

Non perdere l’occasione di visitare un luogo unico, dove storia, arte e futuro della cultura si incontrano.