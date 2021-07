Roma Uefa Euro 2020: maxischermi per vedere la finale

I campionati di calcio di Uefa Euro 2020 si disputeranno anche a Roma, dove sono previste molte iniziative tra maxischermi ed eventi in piazza

Aggiornamento, ecco tutti i maxischermi dove vedere la Finale degli Europei di Calcio a Roma

PIAZZA DEL POPOLO

Piazza del Popolo è suddivisa in due emicili, rispettivamente Emiciclo Tevere ed Emicilo Pincio.

Nell’Emiciclo Tevere l’affollamento massimo è monitorato tramite un servizio di conta persone gestito dai volontari e dal personale della security.



Nell’Emiciclo Pincio, dedicata agli spettacoli, all’intrattenimento e alla trasmissione di tutte le partite di UEFA EURO 2020, la capienza è pari a 670 posti.

Dalle 10.00 alle 17.00 tutti possono accedere in quest’area sempre con l’autocertificazione.

Dalle 17.00 in poi per accedere bisogna prenotarsi gratuitamente tramite UEFA EURO 2020

Tra un turno e l’altro, le aree sono completamente svuotate e si procede anche alla pulizia delle parti comuni e dei servizi igienici.

ATTENZIONE: la prenotazione del proprio posto è possibile solo dalla mezzanotte del giorno dell’evento scelto. A titolo esemplificativo: per accedere alla partita in programma l’11 giugno si può prenotare solo dalle 00.01 del 11 giugno.

Maxischermo al Cinevillage di Parco Talenti

S eguiremo la finale degli Europei sul maxischermo in arena in programma Domenica 11 Luglio 2021 alle ore 21.00.

Occorre prenotarsi sul sito https://cinevillageroma.18tickets.it/

Maxischermo a Villa Ada Incontra il mondo

La partita sarà proiettata in area free.

Muniti di biglietto è possibile accedere all’AREA CONCERTI dalle ore 20. L’AREA FREE apre alle 19 e sarà consentito l’accesso fino a capienza massima. La partita sarà visibile fino al suo termine ma l’audio verrà tolto comunque alle ore 22.45 per permettere l’inizio del concerto.

www.facebook.com/VillaAda.Fest/

Maxischermo al Centro Commerciale Maximo di Via Laurentina

Il programma perfetto per stasera?

Cena + finale degli Europei al Maximo Shopping Center!

Vi aspettiamo stasera per sostenere la nostra Nazionale

Maxischermo a Parco Labia

Al Largo Labia verrà trasmessa la finale degli Europei 2021: ‘Voi preparate il vostro miglior tifo che al resto pensiamo noi. Vi ricordiamo inoltre che LA NOSTRA PIZZERIA è APERTA!’

Cinema Broadway

Vieni a vedere la partita da noi, sotto le stelle, a due passi dal nostro #cinemabroadway…

Piazza delle Gardenie (all’interno del campo da Basket )

*Il cinema si è momentaneamente trasferito all’aperto per la stagione Estiva non siamo chiusi parola di Cinema Broadway

Villa Gordiani

Un’ altra notte magica al parco di Villa Gordiani, vieni a tifare insieme a noi!

Vi aspettiamo domenica 11 luglio alle 21.00 per la finale degli Euro2020 tra Italia e Inghilterra.

Avanti Azzurri!

Avanti Villa Gordiani!

Maxischermi nei Municipi di Roma



MUNICIPIO IV

Giardini di Via delle Cave di Pietralata – via delle Cave di Pietralata 84

posti disponibili 92



MUNICIPIO VIII

Piazza dei caduti della montagnola – lato via Pico della Mirandola

posti disponibili 98



MUNICIPIO XII

Maxischermo zona Monteverde

Anche questa sera sarà possibile assistere alla partita della nostra nazionale di calcio presso Largo Federico Caffé-Stazione ferroviaria quattro venti. Un maxi schermo per emozionarci insieme… di seguito il link per prenotare gratuitamente, i posti sono contingentati nel rispetto della normativa sul contenimento pandemico. http://mobile.060608.it/…/roma-uefa-euro-2020…

Largo Federico Caffè – nei pressi della stazione Quattro Venti

posti disponibili 60

Schermo HD da Angeli Rock

Vieni a goderti questo fantastico match degli europei di calcio!

Vivilo da protagonista nella nostra sala eventi climatizzata piena di grandi schermi HD e audio dove poter mangiare e vedere la partita comodamente seduti

La vostra esperienza europea sarà indelebile da Angeli Rock che è considerato il locale simbolo per il calcio a Roma, alcune testate ci hanno addirittura nominato come il “tempio del calcio” e tutto cio ci rende pieni di orgoglio

Prenota subito il tuo tavolo, i posti sono limitati!!

https://www.angelirock.it/prenota-online/

Moovenda village



Al Moovenda Village, sul Lungotevere Prati, sotto al Palazzaccio, si potrà seguire la partita Italia Spagna. E’ necessario prenotare

www.facebook.com/Moovenda-Village-100211245647858/

Giardino Verano



Il Giardino Verano, zona San Lorenzo, si potrà seguire la partita di Europei. Prenota il tuo tavolo: 06 56548735.

Circolo Arca

Mercoledì ore 21:00 INGHILTERRA / DANIMARCA

Ape Dinner Cocktail bar

Pinseria, arrosticineria, friggitoria dalle 18:00 in poi rigorosamente all’aperto, sotto le stelle! Parco giochi per bimbi e lounge area per grandi.

Schermi TV (per le partite del pomeriggio) e videproiettore con maxischermo (dalle 21:00)

Vivi Euro2020 insieme a noi! N.B. In caso di pioggia si mangia al coperto!

CIRCOLO ARCA

Via Degli Angeli 146 Roma

Prenotazioni al 3423277118

Mr Doyle



Mr Doyle Garden (vicolo del Gelsomino 68) venite a vedere la finale su maxi-schermo e godetevi la frescura, un ottimo drink e lo Smoke Barbecue Mr Doyle!

Scrivete un messaggino col nome, numero di persone, giorno ed orario a questo numero

349 003 4779 ed aspettate conferma!

Monk Roma



Nel giardino del Monk, via Giuseppe Mirri, sarà possibile guardare la partita su Maxischermo.

In Giardino non è necessaria prenotazione per questo motivo vi consigliamo di arrivare con molto anticipo! Lo spazio è ampio ma 𝘃𝗶 𝗮𝘃𝘃𝗶𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗮 𝗹’𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗮𝗿à 𝗽𝗶ù 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗼!

Chi arriva durante l’inno e gli amici ritardatari rischiano di non trovare posto: occupate i posti solo quando il vostro gruppo è al completo! Apertura porte 18:00 Inizio partita 21:00

Teatro Tor Bella Monaca

Avete prenotato il posto in arena per la partita di domani alle 21?

INGRESSO GRATUITO ◄ fino ad un massimo di 200 persone

Prenotazioni

062010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it

Roma Uefa Euro 2020: maxischermi e iniziative tra Piazza del Popolo e via dei Fori Imperiali

Dall’11 giugno all’11 luglio 2021 si disputeranno i campionati di calcio di Uefa Euro 2020, che saranno ospitati in 11 città d’Europa, tra le quali c’è ovviamente anche Roma. Ma cosa succederà nella capitale? Quali saranno gli eventi che si susseguiranno nelle strade della Città Eterna?

I campionati di calcio di Uefa Euro 2020 si disputeranno anche a Roma, dove sono previste numerose iniziative. Photo Credits: Shutterstock

Uefa Euro 2020 a Roma

Andiamo con ordine. I campionati di calcio Uefa Euro 2020 si sarebbero dovuti disputare lo scorso anno, ma per l’emergenza Covid-19 sono slittati al 2021.

L’incontro inaugurale si terrà l’11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, dove andrà in scena Turchia-Italia, prima partita della fase a gironi del gruppo A.

Lo stadio capitolino ospiterà anche altre due gare della fase a gironi (Italia-Svizzera del 16 giugno e Italia-Galles del 20 giugno), oltre a una partita dei quarti di finale, il 3 luglio 2021. Semifinali e finalissima si disputeranno invece al Wembley Stadium di Londra, dove l’11 luglio scopriremo chi sarà la prossima nazionale campione d’Europa.

Le partite della Nazionale Italiana agli Europei:

Turchia-Italia (girone A) – venerdì 11 giugno , ore 21. Stadio Olimpico, Roma

(girone A) – , ore 21. Stadio Olimpico, Roma Italia-Svizzera (girone A) – mercoledì 16 giugno , ore 21. Stadio Olimpico, Roma

(girone A) – , ore 21. Stadio Olimpico, Roma Italia-Galles (girone A) – domenica 20 giugno, ore 18. Stadio Olimpico, Roma

Europei 2020: i 26 convocati dell’Italia

La lista dei convocati del ct Roberto Mancini per UEFA Euro 2020 è stata diramata qualche giorno fa. Tra i convocati, la squadra più rappresentata è la Juventus con 4 giocatori in lista. Seguono Napoli, Inter, Roma e Sassuolo con 3 calciatori, poi Torino, Lazio, Chelsea e Paris Saint-Germain (2) e infine Milan e Atalanta con un giocatore a testa.

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

DIFENSORI: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

ATTACCANTI: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Uefa Euro 2020 a Roma: la fan zone e gli eventi in piazza

In occasione di Uefa Euro 2020, a Roma saranno organizzati numerosi eventi in piazza, grazie alla Fan Zone allestita appositamente per i campionati europei di calcio.

Tutto parte da Piazza del Campidoglio, dove il 10 giugno andrà in scena un meraviglioso videomapping realizzato da Filmmaster Events. Sulla facciata del Campidoglio, uno spettacolo di luci e suoni con tanto di performance musicali live, verrà proiettata la storia della Nazionale italiana agli Europei. Dalla prima partecipazione (con vittoria) agli Europei del 1968 fino ai giorni nostri, l’evento sarà disponibile gratuitamente al pubblico per le tre serate successive.

Uefa Euro 2020 a Roma: il Football Village di Piazza del Popolo

Centro dell’evento sarà Piazza del Popolo, dove con gli Europei ricomincerà idealmente la vita dello sport italiano con l’allestimento del Football Village. La piazza romana vedrà la creazione di una vera e propria fan zone, che permetterà ai tifosi romani di condividere la loro passione per la maglia azzurra.

Con decine di eventi e attività organizzati nell’arco dei 31 giorni che vanno dall’inizio alla fine del torneo e per partecipare ai quali sarà possibile prenotarsi tramite un’apposita App, creata per garantire la massima sicurezza e un distanziamento sociale, in maniera del tutto gratuita.

A Piazza del Popolo sono stati messi a punto due campi di calcio a tre ad ingresso gratuito, in un luogo che alternerà spettacolo, sport, divertimento e un palinsesto di attività molto ricco.

Inoltre, sarà possibile assistere a 52 incontri di Uefa Euro 2020 sui due maxischermi allestiti in piazza, mentre si passeggia tra gli stand messi a disposizione dagli sponsor e dai partner dei progetti di Roma Capitale.

Roma: gli hot spot su Via del Corso e le installazioni a San Lorenzo e al Pincio

Nei pressi di via del Corso, per Uefa Euro 2020 sono stati installati a Roma 4 Hot Spot: Piazza San Silvestro, Piazza San Lorenzo in Lucina, Piazza Mignanelli, Largo dei Lombardi. Nel complesso, queste strutture andranno a comporre la Fan Zone, che comprenderà anche Via dei Fori Imperiali,

Negli hotspot sarà possibile assistere a diverse iniziative, a partire dalla mostra fotografica sugli Europei di calcio con installazioni artistiche in 3D di Piazza San Lorenzo in Lucina.

Sulla Terrazza del Pincio, invece, sarà allestita una Food Area a forte connotazione territoriale, che mira a valorizzare la tradizione romana. A due passi da lì sarà aperto un Media Center, luogo di lavoro e ritrovo per i professionisti dell’informazione. Fuori dal Media Center la FIGC organizzerà una serie di iniziative nel neo-allestito Dome, una cupola d’intrattenimento dal diametro di 10 metri.

Roma: “Casa Azzurri” al PratiBus District

Inoltre, nel quartiere Prati, ci sarà “Casa Azzurri“.

Il PratiBus District di viale Angelico è infatti stato scelto come sede di “Casa Azzurri” per gli Europei 2020 e per la prima volta sarà aperta al pubblico. Per accedere sarà necessario prenotarsi sul sito della FIGC.

Il 9 giugno, a due giorni dal debutto della Nazionale ad Euro 2020, ci sarà l’inaugurazione del centro, che ospiterà un’area ristorante, un pub, un bar, una sala conferenze, un museo interattivo della Nazionale e stand dedicati ai partner della FIGC. Durante tutto il periodo degli Europei, “Casa Azzurri” sarà la sede di numerose manifestazioni e spettacoli.

Football Village e Fan Zone Piazza del Popolo: come diventare Mobility Maker

Sarà inoltre possibile vivere la fantastica esperienza di Uefa Euro 2020 nel Football Village e nella Fan Zone di Piazza del Popolo diventando volontari. È sul lavoro di questi ultimi, infatti, che si basa gran parte del successo degli eventi sportivi, ed è possibile vivere questo tipo di avventura aiutando tutto lo sport italiano a ricominciare dopo il brusco stop dovuto all’emergenza pandemica.

In particolare, i Mobility Makers saranno il volto di Euro 2020 al di fuori dello stadio e faranno vivere a spettatori, fan e cittadini la migliore esperienza per tutta la durata del torneo.

Tra i benefit dell’attività di volontario ci sono la divisa ufficiale, l’accesso a pasti e bevande durante il turno di attività, incontri di formazione dedicati, la gratuità del trasporto pubblico urbano per un mese e la possibilità di partecipare a eventi esclusivi dedicati ai Mobility Makers.

Per diventare Mobility Maker non bisogna far altro che compilare un form sull’apposito sito. I requisiti sono quattro: avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, conoscere l’inglese almeno a livello base-intermedio, avere 7 giorni a disposizione (anche non consecutivi) ed essere disponibili a partecipare alle sessioni di formazione.

Per UEFA Euro 2020, dicevamo, allo Stadio Olimpico di Roma vedremo 4 partite: le tre della nazionale italiana più una sfida dei quarti di finale. All’Olimpico saranno ammessi 16mila spettatori, che occuperanno il 25% dei posti.

Tuttavia, per garantire il successo e soprattutto la sicurezza della manifestazione, sarà necessario rispettare una serie di regole Anti-Covid. Tra queste spicca sopratutto la presenza dei cosiddetti ‘slot’, ovvero dei particolari orari d’ingresso allo stadio che ciascun tifoso dovrà osservare per poter contingentare gli ingressi ed evitare assembramenti. Per l’ingresso allo stadio è inoltre necessario un certificato con un test negativo al COVID-19 o un certificato vaccinale.

In particolare, bisognerà:

mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro tra un tifoso e l’altro;

indossare sempre la mascherina su naso e bocca (l’organizzazione consiglia di portare con sé una mascherina di riserva);

arrivare allo stadio nello slot di 30 minuti assegnato;

non occupare posti diversi da quello indicato sul biglietto;

lavarsi e disinfettarsi spesso le mani presso i dispenser apposti in vari punti dello stadio;

non stringere la mano e non dare “il cinque” a nessuno, evitare gli abbracci e qualsiasi contatto ravvicinato con gli altri;

rimanere al proprio posto durante l’intervallo e limitare il più possibile i movimenti da/verso il posto a sedere;

seguire sempre i percorsi indicati;

non recarsi allo stadio in caso di problemi di salute o sintomi di COVID-19.

Cosa fare a Roma durante gli Europei?

Se venite da un’altra città e vi recherete a Roma durante Uefa Euro 2020, non dimenticate di vivere la città in tutta la sua bellezza, al fine di godervi appieno tutta la sua essenza.

Potete cominciare con una pedalata domenicale sull’Appia Antica: l’“autostrada” dell’antica Roma, che la domenica è chiusa al traffico delle autovetture. Ovviamente, lasciatevi tentare dalla più autentica cucina romana: dalla pasta alla carbonara, all’amatriciana o alla gricia, o dai piatti più audaci della tradizone come la coda alla vaccinara, la pajata o la coratella.

A Roma però bisogna anche sfruttare l’occasione di vedere il Vaticano, la basilica di San Pietro, la Cappella Sistina e i Musei Vaticani… ma anche il Colosseo e i Fori imperiali. E perché non lanciare una moneta nella Fontana di Trevi?

Infine, fate un giro sulla terrazza del Gianicolo per una vista mozzafiato della città più bella del mondo.

Campionati Europei di calcio: Deliveroo lancia una birra speciale in limited edition

Speciale birra lager in limited edition in omaggio a tutti coloro che a Roma ordineranno da Salvatore Di Matteo Le Gourmet.

Cresce l’attesa per vedere in campo la Nazionale azzurra di calcio nella massima competizione continentale per nazioni.

Deliveroo , la piattaforma leader nell’online food delivery, si schiera al fianco dei tifosi con tante iniziative per celebrare la passione per il calcio e per gli Azzurri, a partire dall’esclusiva Deliveroo Beer, una lager limited edition perfetta da gustare in compagnia di una pizza mentre si assiste in tv alla partita della Nazionale.

Realizzata da Birra Menabrea, rivestiva dall’iconico colore “teal” e ispirata al mondo del calcio, la Deliveroo Beer, disponibile a Roma, sarà in omaggio sino ad esaurimento scorte, per ogni ordine di pizza ordinando da Salvatore Di Matteo Le Gourmet .

Ma le iniziative di Deliveroo a fianco dei tifosi per non terminano qui!

Il Grande Concorso “Deliveroo Cup”: fai il tuo pronostico, se vinci tanti regali per te

A partire dal 10 giugno, Deliveroo lancia “Deliveroo Cup”, un grande concorso con il quale divertirsi provando ad indovinare il risultato esatto delle partite della Nazionale e vincere tanti premi. In palio voucher da utilizzare per ordinare su Deliveroo e una estrazione finale, grazie alla quale aggiudicarsi molti gadget dedicati agli Azzurri e un anno di Deliveroo Plus, il servizio in abbonamento con consegne illimitate di Deliveroo.

Per ulteriori informazioni sul concorso e per consultare il regolamento: http://deliveroocup.it/

