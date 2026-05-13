Grande appuntamento con il tennis oggi, mercoledì 13 maggio 2026, agli Internazionali d’Italia. Il torneo entra nella fase decisiva con i quarti di finale maschili e femminili al Foro Italico, e per gli appassionati arriva anche una sfida trasmessa gratis in chiaro su TV8.
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La partita scelta da TV8 per la diretta odierna è il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafael Jodar, in programma sul Campo Centrale non prima delle ore 20.30.
Darderi-Jodar oggi su TV8: orario e diretta
Dopo la straordinaria rimonta contro Alexander Zverev, Luciano Darderi torna in campo con l’obiettivo di continuare il suo percorso da protagonista nel Masters 1000 di Roma. L’azzurro sfiderà il giovane spagnolo Rafael Jodar in una partita molto attesa dal pubblico italiano.
Orario partita TV8 oggi
- Match: Luciano Darderi vs Rafael Jodar
- Data: mercoledì 13 maggio 2026
- Orario: non prima delle 20.30
- Campo: Centrale, Foro Italico
Dove vedere tennis oggi in tv e streaming
La sfida sarà trasmessa:
- in diretta tv gratis su TV8
- in abbonamento su Sky Sport, canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)
- in streaming gratuito su tv8.it
- in streaming per abbonati su NOW, Sky Go e Tennis TV
Attenzione però: nella giornata di ieri il match di Jannik Sinner, pur annunciato online, non risultava disponibile in streaming sul sito TV8 per alcuni problemi tecnici.
Programma completo Campo Centrale – 13 maggio 2026
Dalle ore 13.00
Jessica Pegula vs Iga Swiatek
Non prima delle 15.00
Casper Ruud vs Karen Khachanov
Non prima delle 19.00
Elina Svitolina vs Elena Rybakina
Non prima delle 20.30
Luciano Darderi vs Rafael Jodar
Il pubblico italiano spera in un’altra impresa di Darderi, sempre più protagonista sulla terra rossa romana e deciso a proseguire la sua scalata nel ranking ATP.