Davvero tutte le strade portavano a Roma? La nuova mappa di quasi 300mila km di vie romane rivela una sorpresa sulla rete viaria imperiale.

Tutte le strade portavano davvero a Roma? Il celebre detto sembra racchiudere la magnificenza della città eterna, ma una nuova mappa dell’Impero romano invita a guardarlo con occhi diversi. Quasi 300mila chilometri di percorsi antichi restituiscono un’immagine sorprendente dei collegamenti imperiali e mettono in discussione il ruolo di Roma come centro della rete. Un viaggio nel passato che cambia prospettiva su una delle frasi più ripetute di sempre.

Tutte le strade portavano a Roma? La sorpresa di Bisanzio, crocevia fra Europa e Asia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Una nuova ricerca, pubblicata su Nature Communications, analizza 299.171 chilometri di strade attraverso l’atlante digitale Itiner-e. Il lavoro coinvolge ricercatori di Aarhus, della Queen Mary University di Londra e di altri istituti, attraverso un’analisi quantitativa della rete. La ricostruzione resta incompleta e combina tracciati di epoche differenti, rappresentando soprattutto la rete fra II e IV secolo d.C.

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Ad ogni modo, gli studiosi hanno misurato quanto i diversi nodi favorissero gli spostamenti via terra: ne viene fuori che il centro è Bisanzio, oggi Istanbul, che collegava Europa e Asia attraverso l’attraversamento del Bosforo. Anche Antiochia, Ancira e Corinto risultavano meglio posizionate di Roma come snodi della mobilità terrestre imperiale. La sorpresa riguarda però i soli collegamenti terrestri; considerando il mare, Roma restava invece fortemente centrale.

La mappa ridimensiona anche l’immagine delle strade sempre dritte: gli ingegneri adattavano i percorsi a montagne, valli e insediamenti. Ponti, scavi nella roccia e muri di sostegno permettevano comunque di superare gli ostacoli naturali dei territori attraversati. Le grandi arterie moderne risultano mediamente più rettilinee. Eppure, la densità della viabilità romana conserva una correlazione con quella attuale, diversa da regione a regione. È un’eredità leggibile ancora oggi.

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