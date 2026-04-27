Nel 2026 Roma si conferma la città del turismo a piedi: il primato nella classifica mondiale sulle migliori città da esplorare camminando.

Roma si conferma la città numero uno del turismo a piedi anche nel 2026, mantenendo ancora una volta il primato nella classifica internazionale dedicata alle migliori città da esplorare camminando. Un risultato, questo, che rafforza il ruolo della Capitale come punto di riferimento globale per chi ama scoprire le destinazioni passo dopo passo, tra itinerari urbani e percorsi ricchi di fascino.

Roma regina mondiale del turismo a piedi, un primato costruito su dati e esperienza

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A incoronare Roma miglior città del “turismo a piedi” è la classifica Best 100 Walking Cities 2026 firmata GuruWalk. La Capitale conquista il primo posto mondiale per il terzo anno consecutivo, grazie a un’analisi basata su oltre 467mila recensioni verificate relative a circa 3.600 tour in più di 800 città nel mondo. Il ranking combina il numero di viaggiatori (65%) e il livello di soddisfazione (35%), offrendo così una fotografia affidabile dell’esperienza reale dei turisti.

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Il successo della Capitale deriva da una combinazione unica: una concentrazione straordinaria di monumenti e luoghi iconici in uno spazio relativamente compatto. Dal Colosseo ai Fori Imperiali, dal Pantheon a Piazza Navona, passando per Fontana di Trevi e Piazza di Spagna, tutto è collegato da percorsi naturali che rendono la città perfetta da vivere a piedi.

Se Roma domina la classifica, altre grandi città europee seguono a distanza: Madrid, Budapest, Praga e Lisbona completano le prime posizioni, confermando come il turismo a piedi sia particolarmente valorizzato nei centri storici densi e facilmente percorribili. Anche Amsterdam, Porto, Barcellona, Londra e Berlino rientrano nella top 10, mentre l’Italia, oltre al primo posto, piazza nella top 100 anche Firenze, Napoli, Milano e Venezia.

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