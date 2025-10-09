Riapre il tunnel segreto del Colosseo: un passaggio nascosto che l’imperatore Commodo percorreva lontano dagli occhi del popolo.

Tutti sappiamo che il Colosseo cela tantissimi misteri: sotto la sabbia dell’arena, dove riecheggiavano le urla dei gladiatori, si celava un passaggio che pochi potevano percorrere, un vero e proprio tunnel segreto. Oggi quel passaggio può finalmente tornare a vivere: si tratta di un corridoio, fatto costruire tra il I e il II secolo d.C., che collegava il Colosseo al mondo invisibile degli imperatori. Ed è proprio lì che Commodo camminava, lontano dagli sguardi del popolo, per incontrarsi con gli eroi popolari dell’Antica Roma.

Il “Passaggio di Commodo”: il tunnel segreto del Colosseo per l’imperatore gladiatore

Al Parco archeologico del Colosseo riapre al pubblico, per la prima volta, il tunnel sotterraneo conosciuto come “Passaggio di Commodo”. Il corridoio, scavato tra le fondamenta dell’anfiteatro tra l’età di Domiziano e quella di Traiano, consentiva agli imperatori di entrare nell’arena senza essere visti, raggiungendo direttamente il pulvinar, il palco reale.

Il nome deriva da quello del discusso imperatore Commodo, celebre per la sua ossessione per i combattimenti gladiatori. Secondo Cassio Dione, fu proprio in questo passaggio che il sovrano subì un tentativo di assassinio, tra gli episodi che hanno contribuito a costruirne la leggenda nera.

Il restauro del passaggio, finanziato dal Parco archeologico e dal PNRR, ha restituito al tunnel il suo splendore originario. Gli archeologi hanno scoperto tracce di rivestimenti marmorei e stucchi raffiguranti Dioniso e Arianna, testimonianze del lusso che caratterizzava l’accesso privato all’imperatore.

Un nuovo sistema di illuminazione imita la luce naturale che un tempo filtrava dalle piccole aperture del soffitto, restituendo al visitatore la suggestione di un viaggio nel tempo.

Dal 27 ottobre il percorso sarà visitabile da piccoli gruppi, ma il tracciato completo resta in parte misterioso: il tunnel si dirige verso est, forse verso il Ludus Magnus – le caserme dei gladiatori – o verso il Celio, dove sorgevano le residenze imperiali. Un secondo intervento, previsto per il 2026, porterà alla riapertura dell’intero tragitto.

Photo Credits: Shutterstock