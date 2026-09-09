Tre campanelle e una promessa di vincita facile: nel cuore di Roma un gioco apparentemente innocuo nasconde una truffa organizzata ai turisti.

Tre campanelle, qualche banconota e la promessa di una vincita facile. Nel cuore di Roma, davanti agli occhi di turisti e passanti, un gioco dall’aspetto quasi innocente può trasformarsi rapidamente in una vera e propria trappola. Dietro la classica scena, apparentemente improvvisata, si nasconde infatti un sistema organizzato, costruito per convincere le vittime a scommettere e alleggerire rapidamente il loro portafoglio. Ma come funziona davvero?

Roma, il gioco delle tre campanelle e una squadra organizzata per attirare i turisti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La cosiddetta truffa delle tre campanelle continua a comparire nelle zone più frequentate del centro storico.

Il meccanismo è ormai un classico e mette in campo diversi ruoli e capacità: c’è chi gestisce materialmente il gioco, i finti scommettitori incaricati di attirare e convincere i passanti e le vedette che controllano l’eventuale avvicinarsi delle forze dell’ordine.

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I carabinieri della Capitale hanno individuato alcuni dei soggetti coinvolti in tre aree particolarmente frequentate: via dei Fori Imperiali, via del Lavatore e via delle Muratte. Diverse persone sono state denunciate, a vario titolo, per truffa in concorso ed esercizio di giochi d’azzardo.

Sei persone sono state inoltre sorprese nella nuova zona a tutela rafforzata istituita nell’area del Colosseo e dei Fori Imperiali, ricevendo anche il provvedimento di allontanamento. Due risultavano già destinatari di precedenti ordini analoghi.

Altri interventi sono avvenuti in via delle Muratte e in via del Lavatore. Durante i controlli i militari hanno sequestrato il materiale utilizzato per allestire il gioco e oltre 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Insomma, nonostante sia ormai una tecnica conosciuta ai più, soprattutto ai romani e ai turisti provenienti dalle altre città italiane, il gioco delle tre campanelle continua a mietere vittime, soprattutto tra i turisti stranieri.

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