Tromba d’aria a Roma: tra Prati Fiscali e Conca d’Oro alberi sradicati, auto danneggiate e strade bloccate.

Roma si è svegliata oggi, 3 giugno, sotto un’ondata di maltempo improvvisa e violenta: nel quadrante nord-est della Capitale, tra Prati Fiscali e Conca d’Oro, una tromba d’aria ha lasciato dietro di sé immagini impressionanti: alberi sradicati, auto danneggiate, strade bloccate e arredi urbani trascinati dal vento. Un episodio che ha trasformato la mattinata in ore di paura e disagi.

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Tromba d’aria a Roma Nord: i danni tra alberi caduti, tetti divelti e strade paralizzate

La zona più colpita dalla tromba d’aria su Roma è quella compresa tra via dei Prati Fiscali, largo Valtournanche, via di Ponte Salario, via Conca d’Oro e le strade vicine. Il vento, arrivato dopo un forte temporale iniziato già dalle prime ore del mattino, ha sradicato alberi e rami, spostato cassonetti, abbattuto segnaletica e scaraventato in strada materiali provenienti da balconi e coperture.

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Le immagini mostrano un grande albero caduto su via dei Prati Fiscali, un pezzo di tetto finito contro un semaforo in via Val Maira e un pino precipitato sulla copertura di una pompa di benzina all’angolo con via Val di Sangro. Danni anche al mercato di via Val di Lanzo, dove stand e ombrelloni sono stati spazzati via.

Il bilancio provvisorio parla di anche di un ferito lieve: una persona si trovava nella propria auto quando due pini sono caduti sulla vettura in via dei Prati Fiscali. Secondo il dipartimento Ambiente di Roma Capitale, gli alberi crollati sarebbero circa 60, molti dei quali in aree private.

Forti ripercussioni anche sulla viabilità: tratti della Tangenziale sono stati chiusi per alberi caduti e allagamenti, mentre diverse linee Atac hanno subìto ritardi e deviazioni. Vigili del fuoco, Protezione civile, polizia locale e Servizio Giardini sono al lavoro per rimuovere i pericoli, liberare le carreggiate e mettere in sicurezza alberature, comignoli e strutture danneggiate.

Photo Credits: Annarita Canalella