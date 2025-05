Collalto Sabino festeggia un prestigioso riconoscimento: “Il Paese di Babbo Natale” è stato insignito del Premio Italive 2025 nella categoria “evento più votato”, coronando un impegno decennale che ha trasformato questo incantevole borgo medievale in una destinazione magica durante le festività natalizie.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella splendida cornice dello Stadio di Domiziano, dove la Pro Loco di Collalto Sabino ha ricevuto il riconoscimento con grande orgoglio, a testimonianza del lavoro, della passione e della dedizione profusi.

“Siamo orgogliosissimi di questo traguardo che premia il lavoro, la passione e l’impegno della nostra Pro Loco,” dichiarano gli organizzatori. “Un grazie di cuore a tutti voi che ci avete sostenuto con il vostro voto e il vostro entusiasmo: questo riconoscimento è anche vostro!”

Il Premio Italive: La Valorizzazione dell’Anima dei Territori

Italive si dedica a scovare e valorizzare gli eventi che meglio rappresentano l’anima e le tradizioni più autentiche dei territori italiani, specialmente quelli meno conosciuti. Il concetto chiave dietro al premio è il “Genius Loci”, ovvero la capacità di un evento di esprimere i valori identitari di una comunità (tradizione, cultura, talenti) e di trasformarli in un’esperienza coinvolgente. Il successo di un evento Italive nasce dalla vivacità delle persone, dalla creatività degli organizzatori e dall’impegno dei volontari, che con passione e dedizione animano l’Italia più vera. La selezione avviene tramite un processo rigoroso, culminato nel voto del pubblico e nel giudizio di esperti che cercano autenticità e coinvolgimento collettivo.

Collalto Sabino: dove Babbo Natale sceglie di soggiornare ogni anno!

Collalto Sabino, pittoresco borgo in provincia di Rieti, è diventato una delle “stazioni magiche” dove il Babbo Natale ogni anno fa sosta per prepararsi alla grande festa del 25 dicembre.

Secondo un’antica leggenda, Babbo Natale, oberato dall’enorme quantità di doni da consegnare in giro per il mondo, necessitava di “basi operative” aggiuntive per ottimizzare il suo giro. Volando sopra l’Europa, fu folgorato dalla bellezza e dall’atmosfera di Collalto Sabino. Questo incantevole borgo, a circa mille metri d’altezza, ha tutte le caratteristiche ideali: aria mite e fresca, una pace e una tranquillità perfette per concentrarsi sulla produzione di giocattoli nelle sue numerose cantine. Inoltre, l’ambiente si è rivelato perfetto per le renne, che possono pascolare liberamente.

Per questo motivo, a partire da novembre e per tutti i weekend natalizi, Babbo Natale fa tappa a Collalto Sabino, preparando meticolosamente la notte più attesa dell’anno. Durante il periodo natalizio, i suggestivi vicoli del borgo si animano con le dolci note delle musiche delle feste. Una cantina si trasforma nell’accogliente dimora dove i bambini possono finalmente incontrare Babbo Natale in persona. Gli zampognari rallegrano le vie con le loro melodie tradizionali, e per completare l’esperienza, i visitatori possono deliziarsi con la degustazione di piatti e dolci tipici della tradizione locale, rendendo ogni visita a Collalto Sabino un momento di pura magia.

La vittoria del Premio Italive 2025 è il coronamento di anni di impegno per rendere “Il Paese di Babbo Natale” un’esperienza sempre più autentica e coinvolgente, un vero e proprio gioiello nel cuore della Sabina.