Vuoi andare a vedere i mercatini di Natale di Monaco di Baviera ma sei a Roma? Niente paura: con la nuova tratta puoi goderteli senza problemi!

Se vuoi andare a vedere i mercatini di Natale di Monaco di Baviera senza nessuno stress e godendoti il fascino di un viaggio slow, da dicembre parte la nuova tratta ferroviaria notturna da Roma alla città tedesca. Un itinerario pensato per chi ama le atmosfere natalizie e vuole raggiungere la Baviera in modo sostenibile, comodo e… decisamente festoso. Ma come funziona questo nuovo treno dal gusto decisamente magico?

LEGGI ANCHE:– Ha solo due binari di 300 metri: è la stazione più piccola di Roma. Ecco dove si trova

In treno da Roma a Monaco di Baviera per i mercatini di Natale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. FS Treni Turistici Italiani ha appena presentato l’Espresso Monaco – Christmas Markets Edition, una versione speciale della celebre tratta che collega Roma a Monaco di Baviera.

Il treno speciale partirà il 5 e il 12 dicembre dalla stazione Termini, con ritorni il 7 e il 14, attraversando alcune delle città più suggestive del Nord Italia: Verona, Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Vipiteno e Colle Isarco, prima di superare il Brennero e fermarsi a Innsbruck, per poi concludere il viaggio a Monaco.

In poco più di 17 ore si passa dal cuore dell’Italia al cuore dell’Europa, tra paesaggi innevati e luci che preannunciano l’arrivo del Natale. Ogni cabina è addobbata con decorazioni e musica natalizia, regalando ai viaggiatori un’atmosfera calda e accogliente. A bordo, è previsto un piccolo dono per ogni passeggero e un menù ispirato ai mercatini tedeschi, che rendono l’esperienza ancora più magica.

L’Espresso Monaco non è quindi solo un mezzo di trasporto, ma un vero viaggio esperienziale: lungo il percorso si incontrano almeno dodici mercatini di Natale, dai classici di Trento e Bolzano fino a quelli di Bardolino sul lago di Garda, per poi arrivare all’iconico Christkindlmarkt di Marienplatz, nel cuore di Monaco.

E quanto costa? I biglietti partono da 99 euro!

Photo Credits: Shutterstock