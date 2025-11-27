In Abruzzo l’inverno è magico: sali sul Treno della Neve da Roma e vivi un viaggio d’altri tempi tra borghi, vallate e paesaggi innevati.

L’inverno è una stagione magica per l’Abruzzo: le montagne si colorano di bianco e i paesaggi diventano cartoline viventi, c’è un modo unico per godersi l’inverno senza mettersi alla guida: salire a bordo del Treno della Neve che parte da Roma. Si tratta di un convoglio storico che attraversa borghi montani, vallate e altipiani, offrendo al viaggiatore un’esperienza d’altri tempi. Se stai pensando a una fuga invernale a gennaio 2026, andiamo alla scoperta di tutto quello che devi sapere per prepararti al viaggio: tappe, opzioni e consigli utili.

LEGGI ANCHE: Andrea Lelario entra nella collezione permanente della Galleria La Nuvola in Via Margutta

Il treno della neve parte da Roma: scopri l’Abruzzo a partire da gennaio 2026

Il tour parte da Sulmona, facilmente raggiungibile da Roma Termini in circa due ore e mezza di treno. Il ritrovo è fissato alle 8:45 e la partenza alle 9:00, motivo per cui è consigliato arrivare il venerdì per evitare una levataccia mattutina.

Leggi anche: — Quando può nevicare a Roma? La combinazione metereologica che trasforma la Capitale in bianco

Il convoglio risale la Valle Peligna attraversando località montane come Pettorano sul Gizio, Cansano e Campo di Giove, offrendo dal finestrino scorci suggestivi tipici delle alte quote abruzzesi. La prima grande sosta è prevista alle 10:30 alla stazione di Palena, a quasi 1.300 metri di altitudine: colazione, ristoro e prodotti artigianali locali attendono i viaggiatori, immersi negli Altipiani Maggiori d’Abruzzo. Nel pomeriggio la tappa chiave è Roccaraso, per poi rientrare a Sulmona intorno alle 18:00, recuperando lungo la tratta i partecipanti discesi nelle tappe precedenti.

Il viaggio non è solo un percorso panoramico: una volta scesi a destinazione, i passeggeri possono scegliere tra quattro diversi itinerari. Palena con l’Eremo Celestiniano, visita in bus verso un luogo spirituale affacciato sulla montagna; Pescocostanzo, con centro storico e botteghe artigiane; Pietransieri e Monte Zurrone, un itinerario legato alla storia della Linea Gustav con visita ai sacrari; oppure Roccaraso, la più votata allo svago tra seggiovie, pattinaggio e sport invernali.

Gli itinerari – escluso Roccaraso – vanno selezionati al momento della prenotazione del biglietto integrato. I prezzi per il solo viaggio in treno partono da circa 55 euro, mentre i pacchetti completi di due giorni con hotel, cena, colazione e tour partono da 179 euro per adulto. Le partenze del 2026 sono previste il 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 gennaio: i posti si esauriscono rapidamente, quindi meglio prenotare con anticipo.

Photo Credits: Shutterstock