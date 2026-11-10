Da Roma ai mercatini di Natale di Austria e Germania in treno: si parte la sera, si arriva al mattino. Ma quanto costa il viaggio?

Nel periodo natalizio basta poco per avere la sensazione di essere già in vacanza: una valigia, una stazione e un treno che parte da Roma quando la città si prepara ad andare a dormire. La destinazione? I mercatini natalizi di Austria e Germania, con le loro luci e l’atmosfera delle feste. Il bello è che si viaggia durante la notte e si arriva al mattino, senza dover rinunciare a un’intera giornata di passeggiate. Ma quanto costa davvero concedersi questa piccola fuga sulle rotaie per le feste?

Da Roma ai mercatini di Natale di Vienna, Salisburgo e Monaco in treno

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il viaggio in treno verso i mercatini di Natale di Austria e Germania comincia nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, dalla stazione di Roma Tiburtina. A bordo dei treni Nightjet si attraversa la notte verso Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera, tra posti a sedere, cuccette, Mini Cabin e vagoni letto.

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Salisburgo si raggiunge in circa 13 ore, Vienna in 15 e Monaco in poco più di 15. All’arrivo aspettano le bancarelle del Christkindlmarkt viennese, le piazze illuminate di Salisburgo e il mercato di Marienplatz a Monaco.

Le tariffe promozionali Nightjet partono da soli 35 euro, ma il prezzo effettivo varia in base a data, disponibilità e sistemazione. Una coppia può spendere circa 99 euro a tratta per due posti a sedere fino a 479 euro per il vagone letto. Per due adulti con due bambini si passa da circa 199 a 600 euro a tratta.

Il consiglio, ad ogni modo, è quello di verificare le offerte aggiornate sul sito ufficiale ÖBB Nightjet prima di prenotare, andando alla ricerca della tariffa più conveniente.

Photo Credits: Shutterstock

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