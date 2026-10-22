Torna l’Espresso Natale, il treno da Roma ad Arezzo per visitare i mercatini natalizi. Ecco le date, gli orari e i prezzi dei biglietti.

Un viaggio da Roma ad Arezzo, ma intriso di tutta la magia delle feste: torna l’Espresso Natale, il treno pensato per chi sogna una giornata tra luci, decorazioni e mercatini natalizi. Un’occasione per lasciare la Capitale e immergersi nell’atmosfera del Natale senza affrontare lunghi spostamenti in auto. Tra date da segnare subito sul calendario e prezzi dei biglietti, ecco cosa sapere per organizzare una gita diversa dal solito, all’insegna della tradizione.

Espresso Natale: il treno delle feste da Roma verso i mercatini di Arezzo e il Villaggio Tirolese

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il centro storico di Arezzo si vestirà a festa dal 14 novembre al 27 dicembre 2026, quando tornerà l’undicesima edizione dei mercatini natalizi. Cuore dell’iniziativa sarà Piazza Grande, trasformata in un Villaggio Tirolese con bancarelle, specialità gastronomiche e prodotti ispirati alle tradizioni del Tirolo, dell’Austria e della Germania.

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Non mancheranno esposizioni e animazioni per grandi e piccoli, tra cui i palloncini luminosi e la splendida casa di Babbo Natale allestita alla Fortezza Medicea. Una cornice perfetta per passeggiare tra le vie della città toscana e assaporare l’atmosfera delle feste.

Espresso Natale: orari, partenze e prezzi dei biglietti

Il treno storico del Gruppo FS collegherà Roma Termini ad Arezzo nelle cinque domeniche dal 29 novembre al 27 dicembre: 29 novembre e 6, 13, 20 e 27 dicembre. La partenza dalla Capitale è prevista alle 8.15, con arrivo alle 11.17. Per il rientro, il convoglio lascerà Arezzo alle 17.45 e raggiungerà Roma alle 20.45.

Il biglietto costa 79 euro per gli adulti e 49 euro per i bambini. A bordo sarà presente anche una carrozza ristorante e ai passeggeri è promessa una sorpresa natalizia.

Photo Credits: Shutterstock

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