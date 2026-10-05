Treni gratis da Roma: 18 viaggi alla scoperta dei borghi del Lazio, tra scenari suggestivi e mete ricche di storia. Scopri come prenotare.

Sai che puoi partire da Roma senza pagare il biglietto del treno e lasciarti sorprendere dai borghi del Lazio? È l’occasione offerta da un programma di 18 viaggi dedicati alla scoperta del territorio di una delle regioni più belle d’Italia. Una ricca proposta per chi cerca una pausa dalla Capitale e vuole trasformare una semplice gita in un incontro con luoghi da conoscere con calma. Tra scorci suggestivi e atmosfere meravigliose, il viaggio comincia dalle stazioni della Capitale.

Da Roma treni gratis verso Viterbo e Cassino: l’iniziativa Caput Mundi – Antichi cammini d’Italia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stiamo parlando dell’iniziativa Caput Mundi – Antichi cammini d’Italia, promossa dal Ministero del Turismo nell’ambito del PNRR, propone collegamenti gratuiti fino al 10 dicembre 2026.

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La direttrice Roma Termini–Viterbo prevede sette viaggi complessivi: le prossime partenze sono l’11 e il 18 ottobre, il 1°, il 15 e il 22 novembre. Il treno parte alle 8:15 e ferma a Monterotondo e Montefiascone. Il biglietto comprende andata e ritorno in giornata e bus dedicati: da Montefiascone si raggiungono Bolsena e Civita di Bagnoregio; da Monterotondo, Mandela e Vicovaro, porte d’accesso ai cammini di San Francesco e San Benedetto.

La seconda direttrice collega Roma Tiburtina a Cassino, avvicinando alla Via Francigena del Sud e all’Abbazia di Montecassino. Dopo la corsa di settembre, restano il 20 ottobre; il 5, 12, 19, 24 e 26 novembre; l’1, 3, 8 e 10 dicembre.

La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati: i biglietti sono disponibili su sito e app Trenitalia, in biglietteria, ai distributori automatici e nelle agenzie abilitate.

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