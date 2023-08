Attesa finita: questa sera Travis Scott si esibirà al Circo Massimo dopo aver annunciato un concerto a sorpresa: tutti i dettagli sull’evento

Tutto pronto per questa sera, Roma ospiterà milioni di persone per il concerto dell’anno: Travis Scott torna a esibirsi e a regalare grandi emozioni in Italia, nella città eterna al Circo Massimo. L’annuncio dell’evento è stato improvviso e inaspettato tanto che i fan della star americana stentavano a crederci.

Scopriamo insieme tutti i dettagli: orario, scaletta, ospiti per questa serata speciale.

Travis Scott al Circo Massimo: orario e scaletta

Il concerto di Travis Scotti inizierà alle 21. Non è ancora sicura la scaletta dell’evento ma l’ipotesi più appropriata è che il cantante riporti sul palco del Circo Massimo quella che ha usato agli I-Days di Milano lo scorso 30 giugno:

Aye

Aye (Second Time)

HIGHEST IN THE ROOM

BUTTERFLY EFFECT

THE SCOTTS

STARGAZING

CAROUSEL

Mamacita

NO BYSTANDERS

Praise God

Upper Echelon

Lost Forever

MAFIA

Raindrops (Insane)

Trance

90210

Love Galore

beibs in the trap

GATTI

Antidote

Aye (Third Time)

Aye (Fourth Time)

SICKO MODE

Ring Ring

goosebumps

Travis Scott al Circo Massimo: gli ospiti dell’evento

Non ci sono ancora conferme al riguardo ma buone probabilità che Scott ospiti uno dei suoi più grandi amici che attualmente si trova in vacanza in Italia, il rapper Kanye West.

La carriera di Travis Scott

Classe 1991, di Houston, Travis Scott ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica ai tempi dell’Università per poi trasferirsi a New York e iniziare la sua carriera di cantante.

Fin da subito si è sostenuto da solo poiché i suoi genitori non condividevano la scelta di fare musica e di abbandonare gli studi. A 18 anni decise di allontanarsi da casa per provare a portare avanti il suo sogno che, però, dopo quattro mesi svanì costringendolo a fare ritorno dalla sua famiglia che lo cacciò. Nel 2012 incontrò T.I. e poi con Kanye West, fondamentali per il suo percorso.

Da poco è uscito il suo nuovo album “Utopia” che ha già ottenuto importanti risultati. Oggi, infatti, Scott è considerato uno dei maggiori rapper della storia della musica internazionale.

