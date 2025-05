Nel cuore pulsante di Trastevere, a Roma, in Piazza Sant’Egidio, si trova la Trattoria de Gli Amici, un ristorante unico nel suo genere, dove il buon cibo si unisce a un importante progetto di solidarietà. Non è solo una trattoria, ma un luogo in cui l’integrazione sociale e il valore della diversità diventano parte dell’esperienza culinaria.

La Trattoria de Gli Amici nasce da un’iniziativa della Comunità di Sant’Egidio ed è gestita da una cooperativa sociale che si occupa da anni della formazione e dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Il locale è animato da un team misto, composto da professionisti della ristorazione, volontari e persone con disabilità che lavorano fianco a fianco con grande passione e professionalità.

Il progetto ha lo scopo di valorizzare le capacità di ogni individuo, offrendo non solo un’opportunità lavorativa ma anche una vera esperienza di crescita, autonomia e dignità.

Il menù propone piatti tipici della tradizione romana – dalla carbonara all’amatriciana, fino alla coda alla vaccinara – preparati con ingredienti di qualità e una cura che si percepisce a ogni boccone. La cucina è semplice, genuina e ricca di sapori autentici, capace di conquistare sia i turisti alla ricerca dell’esperienza romana, sia i romani stessi.

Non mancano proposte stagionali, vini selezionati e dolci fatti in casa che completano il pasto in maniera deliziosa.

Quello che rende davvero speciale la Trattoria de Gli Amici è l’atmosfera. Accogliente, calorosa, familiare: cenare qui significa partecipare a un progetto umano che lascia il segno. I clienti vengono accolti con un sorriso sincero e si respira un senso di comunità raro da trovare altrove.

Informazioni utili