Un divano letto al prezzo di 35 euro a notte a Trastevere: l’annuncio shock che sta facendo discutere il web.

Sta facendo discutere quello che è venuto fuori a Trastevere in questi giorni: da uno dei quartieri più amati di Roma è infatti spuntato un annuncio quantomeno curioso, che offre un divano letto al prezzo di 35 euro a notte. Non una stanza, non un monolocale, non una dépendance con vista sui sampietrini. Avete letto bene: in affitto c’è solo un divano letto. Una proposta insolita, quasi surreale, che non poteva non generare tutta una serie di polemiche.

Il divano letto nel cuore di Trastevere al prezzo di 35 euro a notte

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’annuncio è comparso su un gruppo Facebook dedicato agli affitti brevi a Roma. La proprietaria mette a disposizione il divano letto nel soggiorno del suo appartamento a Trastevere, con la possibilità di uso di cucina, bagno con vasca e servizi della casa. Il prezzo? 35 euro.

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Apriti cielo. Subito si è aperta una polemica enorme. Tra i commenti c’è chi l’ha presa a ridere, chiedendo quanto costerebbe dormire sul tappeto, e chi ha scherzato sull’idea di trasformare un’amaca in giardino in una nuova attività ricettiva. Battute amare, però, perché dietro l’ironia si intravede il solito nervo scoperto: trovare un letto a Roma, soprattutto in centro, è diventato sempre più complicato.

C’è però chi invece ci invita a non liquidare tutto come assoluta follia. Per chi viaggia con pochi soldi, 35 euro a notte nel centro di Roma, con la possibilità di cucinare e lavarsi, possono sembrare perfino un’occasione.

E infatti l’annuncio pare funzionare, tanto che pare ci sia già la coda e che il divano sia occupato fino a settembre. Quel che è certo è che quell’annuncio ci pone davanti alla necessità di fare una riflessione sull’intera questione dei posti letto e degli affitti brevi.

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