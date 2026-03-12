A Trastevere c’è un palazzo che fu dimora di una regina e oggi custodisce capolavori della pittura italiana, tra cui alcune opere di Caravaggio.

A Trastevere, tra vicoli storici e palazzi che raccontano secoli di storia, si trova una residenza che ha attraversato epoche e trasformazioni sorprendenti. Oggi è uno dei luoghi più affascinanti per gli amanti dell’arte, ma in passato fu anche la dimora di una regina. Questo palazzo custodisce oggi importanti capolavori della pittura italiana, tra cui alcune opere di Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio.

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il palazzo in questione è Palazzo Corsini, una delle residenze storiche più importanti di Trastevere. Prima di diventare un grande centro culturale e museale, l’edificio fu la dimora della regina Cristina di Svezia, figura straordinaria del Seicento europeo.

Dopo aver abdicato al trono scandinavo, Cristina si trasferì a Roma, dove trasformò la sua residenza in un vivace punto di incontro per artisti, musicisti e intellettuali. Il palazzo divenne così uno dei salotti culturali più importanti della città, frequentato da personalità del mondo artistico e letterario.

Nel Settecento l’edificio divenne di proprietà della famiglia Corsini, che lo ampliò e lo trasformò nella residenza monumentale che possiamo vedere ancora oggi. Oggi il palazzo ospita la Galleria Corsini, uno dei musei più importanti di Roma, parte delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica. All’interno sono conservati capolavori di grandi maestri della pittura italiana ed europea, tra cui Caravaggio, Guido Reni, Rubens e Van Dyck. Le sale affrescate e gli ambienti storici rendono la visita un vero viaggio nella storia dell’arte e della Roma barocca, consentendo di respirare lo spiro artistico totalizzante della Roma che fu.

