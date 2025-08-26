Macchina di Santa Rosa 2025 torna il 3 settembre nella suggestiva città dei Papi, Viterbo: tutti i dettagli sull’evento

I viterbesi la attendono con trepidazione e da molti anni sono tanti i turisti che non perdono occasione di raggiungere il capoluogo laziale per vivere in prima persona l’esperienza della Macchina di Santa Rosa. La vendita dei biglietti è già iniziata ed ora si attende il grande evento. Viterbo sta per accogliere milioni di spettatori e in quei giorni la città si trasformerà tra appuntamenti, stand e tanto altro ancora per grandi e piccoli.

Macchina di Santa Rosa 2025: cosa bisogna sapere

Il 3 settembre 2025 torna la Macchina di Santa Rosa a Viterbo e per l’occasione sono stati messi in vendita i biglietti per i residenti a partire dal 23 agosto. Quest’anno, a differenza delle edizioni passate, è stato deciso di suddividere per categorie l’acquisto così da non creare disagi.

Chi dovesse ricorrere ad un eventuale cambio del nominativo sul biglietto potrà farlo dal 28 al 30 agosto e dal 1° al 2 settembre, dalle ore 10 alle ore 14 presso il Museo dei Portici – piazza del Plebiscito, al costo di 3 euro per ciascun nominativo.

I possessori di biglietto che intendono cambiare il nominativo dovranno presentarsi muniti del ticket cartaceo o online con ID dell’ordine, copia del documento di identità della persona che subentra. Nel caso in cui il biglietto si riferisca a tagliandi riservati a persone con disabilità, dovrà, invece, essere prodotta una certificazione che attesti la disabilità anche del subentrante.

Dalle ore 00,00 del 26 agosto, la notte tra lunedì e martedì, tutti potranno acquistare il ticket esclusivamente online tramite il circuito eventi.archeoares.it , al costo di 28,00 euro + 4,00 euro di prevendita.

Eventi in programma

A partire dal 25 agosto 2025 i fedeli potranno seguire il programma di Santa Rosa, in vigore fino al 3 settembre. Per quanto riguarda gli appuntamenti musicali, quest’anno si esibiranno a Viterbo diversi artisti come I Tiromancino. Previsto anche il Samsaratour.

FOTO: SHUTTERSTOCK

