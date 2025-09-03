Il Trasporto della Macchina di Santa Rosa 2025, l’evento simbolo della città di Viterbo e patrimonio UNESCO, torna ad emozionare migliaia di persone nella serata del 3 settembre. Anche quest’anno sarà possibile seguire la suggestiva manifestazione non solo dal vivo lungo il percorso cittadino, ma anche in diretta TV, streaming e radio.

Diretta TV nazionale e satellitare

La regia e la copertura saranno curate da Provideo, con inizio alle ore 20:45.

La diretta sarà trasmessa su:

Padre Pio TV (canale 145 del digitale terrestre, canale 445 su TivuSat e canale Sky 852, con streaming su www.padrepio.tv)

(canale 145 del digitale terrestre, canale 445 su TivuSat e canale Sky 852, con streaming su www.padrepio.tv) Canale 123 digitale terrestre

Canale Sky 912

Video Nola (canale 88 DTT)

(canale 88 DTT) Gigli Tv (canale 623 DTT)

Diretta streaming e social

Per chi preferisce seguire l’evento online, la diretta sarà disponibile su:

macchinadisantarosa.eu

Pagina Facebook Visit Viterbo, con sottotitoli per non udenti

Inoltre, molte testate giornalistiche locali trasmetteranno lo streaming sui propri siti.

Diretta radio via app

Chi non potrà guardare le immagini potrà ascoltare il Trasporto grazie alla web radio The Musical Box, scaricando l’app (Android e iOS, in fase di approvazione) dal sito www.themusicalbox.eu o dai rispettivi store.

Differita TV

Per chi perderà la diretta, il Trasporto sarà ritrasmesso su TV2000: