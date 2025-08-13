Sei alla ricerca dei tramonti più belli dell’estate? Non devi viaggiare a lungo! Basta arrivare a Fregene. Scopri il motivo!

Sai che basta fare pochi chilometri da Roma per raggiungere un luogo dove è possibile ammirare i tramonti più belli dell’estate? È qui che il sole, al calar della sera, si tuffa nel Tirreno tingendo l’acqua e il cielo con delle stupende e pittoresche tonalità rosse. Si tratta di un fenomeno emozionante, in grado di regalare a tutti coloro che lo guardano un momento di pura bellezza, sospesa tra il mare e l’orizzonte.

Fregene, la perla del litorale romano al calar del sole per ammirare i tramonti più belli vicini a Roma

Uno dei tramonti più belli da poter ammirare vicino a Roma è proprio a Fregene. È una località che non ha bisogno di presentazioni: tra le mete balneari più amate della costa laziale, ogni sera vede il suo cielo a tinte spettacolari.

Quando il sole scende verso l’orizzonte, infatti, sulle spiagge di Fregene la luce si trasforma in un ventaglio di sfumature che vanno dal rosso intenso al rosa pastello, passando per arancioni brillanti che si riflettono sul mare calmo.

La posizione privilegiata della località, priva di ostacoli visivi verso ovest, offre una visuale panoramica unica: l’effetto è quello di un “mare rosso” che sembra fondersi in un tutt’uno con l’orizzonte.

C’è chi, per ammirare lo spettacolo, sceglie di sedersi direttamente sulla sabbia con una coperta, mentre altri preferiscono concedersi un aperitivo nei tanti locali fronte mare. Tra questi, spicca il Singita Miracle Beach, famoso per il suo rituale del tramonto: al momento in cui il sole tocca il mare, il suono dei tamburi e un’atmosfera quasi mistica accompagnano l’istante preciso in cui la giornata si trasforma in notte.

Come vivere al meglio la magia del “mare rosso” a Fregene

Per catturare tutta la bellezza del tramonto a Fregene, il consiglio è di arrivare sulla spiaggia almeno mezz’ora prima del calar del sole. In questo modo potrete scegliere la postazione migliore, trovare la luce perfetta per le foto e lasciarsi avvolgere dalla calma che precede lo spettacolo.

Una passeggiata lungo la battigia, con i piedi nell’acqua e il suono ritmico delle onde come colonna sonora, renderanno il momento ancora più speciale.

Photo Credits: Alessia Malorgio