A Roma spuntano due nuovi murales per celebrare i 50 anni dell’eterno capitano giallorosso Francesco Totti. Dove si trovano?

Francesco Totti ha compiuto 50 anni lo scorso 27 settembre e Roma ha scelto di fargli gli auguri a modo suo: in centro sono comparsi due nuovi murales dedicati all’eterno capitano giallorosso: immagini diverse che raccontano quanto il suo volto sia sempre presente nella memoria collettiva. A due giorni dal suo compleanno, vale la pena cercarle tra le strade della città e scoprire come gli artisti hanno trasformato una ricorrenza privata in un omaggio pubblico.

Roma, due nuovi murales per celebrare i 50 anni di Francesco Totti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Francesco Totti ha festeggiato il compleanno a Las Vegas, ma a Roma la ricorrenza è finita sui muri: un regalo che tutti possono incontrare passeggiando per la città.

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Il primo murale si trova nell’area di San Calisto, a Trastevere. Lo ha realizzato Alessandra Francesca Coppola, conosciuta come Sagomato66, già autrice di opere dedicate a Totti e a Daniele De Rossi. Il numero 10 appare con la maglia bianca della Roma dei primi anni Duemila. Accanto a lui c’è la scritta «Amore Eterno», mentre l’artista gli rivolge un augurio: «Buon compleanno Capità».

Per vedere il secondo omaggio basta restare a Trastevere e raggiungere via della Lungaretta. Qui Harry Greb ha ritratto Totti con una maglia che richiama gli anni dello scudetto, aggiungendo sulla manica una patch con il numero 50. Tra le braccia, il calciatore tiene un pallone e l’antico stemma della Roma: simboli familiari a chi è cresciuto seguendo le sue partite.

I due lavori si aggiungono alle immagini dell’ex capitano già presenti in altri quartieri, da Monti a Testaccio.

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