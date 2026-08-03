Il mare di Torvaianica diventa marrone e preoccupa bagnanti e residenti: il Comune avvia verifiche per chiarire l’origine del fenomeno.

Il mare di Torvaianica ha cambiato improvvisamente colore, assumendo una sfumatura marrone che ha sorpreso e preoccupato residenti e bagnanti. Le immagini dell’acqua di un colore così insolito hanno alimentato domande e ipotesi, spingendo le autorità ad avviare verifiche lungo il litorale. Mentre sui social si moltiplicano le segnalazioni, il Comune prova a fare chiarezza sull’origine del fenomeno e sulle condizioni delle acque destinate alla balneazione.

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Mare Marrone a Torvaianica, il Comune parla del fenomeno delle “Acque cotte”

Secondo il Comune di Pomezia, la colorazione sarebbe legata alle cosiddette “Acque cotte”, un fenomeno naturale e stagionale già conosciuto dagli abitanti della zona. Temperature elevate, mare calmo, correnti, vento e sostanze nutritive trasportate dai corsi d’acqua possono favorire la proliferazione di alghe e l’accumulo di residui vegetali, facendo cambiare il colore del mare dal verde al marrone. Sui social, però, alcuni cittadini hanno ipotizzato problemi ai depuratori o agli scarichi fognari della zona, chiedendo controlli più approfonditi.

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ARPA Lazio ha effettuato controlli sul litorale di Torvaianica il 30 luglio, dopo le segnalazioni relative anche alla comparsa di macchie gialle. Le analisi microbiologiche sui campioni prelevati hanno rilevato valori di Escherichia coli ed enterococchi entro i limiti stabiliti dalla normativa, senza evidenze riconducibili a contaminazione fognaria.

Il monitoraggio, tuttavia, prosegue per verificare l’eventuale presenza di fioriture algali e seguire l’evoluzione del fenomeno. Restano infatti le preoccupazioni di parte della popolazione sull’efficienza estiva dei depuratori e sulla gestione dei canali di scolo, sottoposti a maggiore pressione durante i mesi di più intensa frequentazione.

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