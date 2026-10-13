Le torri dell’Eur, inutilizzate per anni, si preparano a rinascere dal 2027: che futuro attende gli spazi rimasti vuoti? Ecco cosa cambierà.

Per anni le torri dell’Eur sono rimaste abbandonate, una presenza ingombrante silenziosa in un quartiere che continua a cambiare. Ora si preparano a una nuova vita e dal 2027 potrebbero tornare a riempirsi, lasciandosi alle spalle una lunga stagione di attesa. Ma quale futuro attende questi edifici e che cosa prenderà il posto degli spazi rimasti vuoti?

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Roma, nuovo futuro per le Torri dell’Eur: dal 2027 arriverà l’Agenzia delle Entrate

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le ex torri Ligini, in viale America, ospiteranno l’Agenzia delle Entrate. Il trasferimento è previsto dal 2027, dopo la firma del contratto con Cdp Real Asset Sgr e l’allestimento degli arredi.

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Il complesso potrà accogliere tra 3.300 e 4.000 dipendenti. Progettati dall’architetto Cesare Ligini, gli edifici nacquero all’inizio degli anni Sessanta come sede del ministero delle Finanze.

La riqualificazione comprende tre torri di diciassette piani, alte 65 metri, e due edifici più bassi. Al centro trova spazio un’area comune con prati e alberi appena piantati. Per i dipendenti sono previste anche mensa, palestra e asilo nido. La superficie complessiva è di circa sessantamila metri quadrati, oltre ai 21.700 metri quadrati di spazi interrati.

Chiuse dai primi anni Duemila, sono stati re-inaugurate il 12 ottobre scorso, dopo quattro anni di lavori. In precedenza avrebbero dovuto ospitare Ferrovie dello Stato, ma i programmi sono cambiati. Per l’Eur significa recuperare un complesso storico che aveva persino rischiato la demolizione, restituendogli una funzione nella vita della Capitale.

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