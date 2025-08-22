È ufficialmente aperto il parcheggio per l’accesso all’arenile libero di Torre Astura. L’area di sosta, sorvegliata e regolamentata, resterà fruibile tutti i giorni ad agosto e nei fine settimana di settembre, con orario continuato dalle 7:30 alle 19:00.
A partire dalle 18:45, le persone presenti verranno invitate a lasciare l’area, mentre alle 19:30 scatterà lo sgombero definitivo con possibile rimozione forzata dei veicoli, per garantire la sicurezza dell’area, che ricade sotto servitù militare.
L’accesso all’arenile è gratuito, ma disciplinato da un regolamento rigoroso definito congiuntamente dal Comune di Nettuno, dal Ministero della Difesa (UTTAT) e dall’Agenzia del Demanio. La gestione dell’area è affidata al Servizio Demanio e Patrimonio del Comune, con la collaborazione della Polizia Locale, dell’UTTAT e, se necessario, delle Forze dell’Ordine.
Massima prudenza e rispetto dell’ambiente
Ai cittadini si raccomanda la massima prudenza, soprattutto per la presenza di cantieri attivi nelle vicinanze, dove sono in corso importanti lavori di restauro e valorizzazione di antichi resti archeologici.
È inoltre vietato abbandonare rifiuti sia sulla spiaggia che nel parcheggio: sono previste sanzioni amministrative da 25 a 450 euro, a seconda della gravità della violazione.
Le regole principali per accedere e sostare
Ecco un riassunto delle principali disposizioni contenute nel regolamento:
- Orari di apertura: dalle 7:30 alle 19:00. L’accesso è vietato dopo il tramonto.
- Parcheggio: è vietato accedere con veicoli all’interno dell’area naturalistica; i mezzi vanno lasciati nel parcheggio seguendo le indicazioni del personale.
- Balneazione vietata: nelle acque antistanti Torre Astura non è consentito fare il bagno.
- Animali non ammessi: è vietato introdurre animali domestici o selvatici.
- Divieto di fuochi, barbecue e fumo: per il rischio incendi è assolutamente vietato accendere fuochi, usare fornelli o gettare mozziconi.
- Rispetto dell’ambiente e dei beni archeologici: vietato raccogliere vegetazione, danneggiare dune o rimuovere manufatti storici.
- Divieto di campeggio, attività economiche o eventi non autorizzati.
- Attività ludiche e sportive: consentite solo in forma individuale e non disturbante.
- Eventuali eventi potranno svolgersi solo se culturalmente rilevanti e a impatto ambientale nullo.
Numeri utili
In caso di emergenza o necessità, ecco i numeri di riferimento:
- Vigilanza Torre Astura: 06.9831697 – 335.6483819
- Antincendio UTTAT: 06.98576298 – 338.336358
- Primo soccorso: 351.8021915 (mobile security)
L’area di Torre Astura rappresenta un patrimonio naturale, storico e paesaggistico di grande valore. Il rispetto delle regole è condizione necessaria per garantire una fruizione sostenibile e sicura per tutti.
