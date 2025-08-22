È ufficialmente aperto il parcheggio per l’accesso all’arenile libero di Torre Astura. L’area di sosta, sorvegliata e regolamentata, resterà fruibile tutti i giorni ad agosto e nei fine settimana di settembre, con orario continuato dalle 7:30 alle 19:00.

A partire dalle 18:45, le persone presenti verranno invitate a lasciare l’area, mentre alle 19:30 scatterà lo sgombero definitivo con possibile rimozione forzata dei veicoli, per garantire la sicurezza dell’area, che ricade sotto servitù militare.



Leggi anche: Come raggiungere Torre Astura, il percorso da seguire >

L’accesso all’arenile è gratuito, ma disciplinato da un regolamento rigoroso definito congiuntamente dal Comune di Nettuno, dal Ministero della Difesa (UTTAT) e dall’Agenzia del Demanio. La gestione dell’area è affidata al Servizio Demanio e Patrimonio del Comune, con la collaborazione della Polizia Locale, dell’UTTAT e, se necessario, delle Forze dell’Ordine.

Massima prudenza e rispetto dell’ambiente

Ai cittadini si raccomanda la massima prudenza, soprattutto per la presenza di cantieri attivi nelle vicinanze, dove sono in corso importanti lavori di restauro e valorizzazione di antichi resti archeologici.

È inoltre vietato abbandonare rifiuti sia sulla spiaggia che nel parcheggio: sono previste sanzioni amministrative da 25 a 450 euro, a seconda della gravità della violazione.

Le regole principali per accedere e sostare

Ecco un riassunto delle principali disposizioni contenute nel regolamento:

Orari di apertura : dalle 7:30 alle 19:00 . L’accesso è vietato dopo il tramonto .

: dalle . L’accesso è . Parcheggio : è vietato accedere con veicoli all’interno dell’area naturalistica; i mezzi vanno lasciati nel parcheggio seguendo le indicazioni del personale.

: è all’interno dell’area naturalistica; i mezzi vanno lasciati nel parcheggio seguendo le indicazioni del personale. Balneazione vietata : nelle acque antistanti Torre Astura non è consentito fare il bagno.

: nelle acque antistanti Torre Astura non è consentito fare il bagno. Animali non ammessi : è vietato introdurre animali domestici o selvatici .

: è vietato introdurre . Divieto di fuochi, barbecue e fumo : per il rischio incendi è assolutamente vietato accendere fuochi , usare fornelli o gettare mozziconi.

: per il rischio incendi è , usare fornelli o gettare mozziconi. Rispetto dell’ambiente e dei beni archeologici : vietato raccogliere vegetazione, danneggiare dune o rimuovere manufatti storici.

: vietato raccogliere vegetazione, danneggiare dune o rimuovere manufatti storici. Divieto di campeggio, attività economiche o eventi non autorizzati .

. Attività ludiche e sportive : consentite solo in forma individuale e non disturbante .

: consentite solo in forma . Eventuali eventi potranno svolgersi solo se culturalmente rilevanti e a impatto ambientale nullo.

Numeri utili

In caso di emergenza o necessità, ecco i numeri di riferimento:

Vigilanza Torre Astura : 06.9831697 – 335.6483819

: 06.9831697 – 335.6483819 Antincendio UTTAT : 06.98576298 – 338.336358

: 06.98576298 – 338.336358 Primo soccorso: 351.8021915 (mobile security)

L’area di Torre Astura rappresenta un patrimonio naturale, storico e paesaggistico di grande valore. Il rispetto delle regole è condizione necessaria per garantire una fruizione sostenibile e sicura per tutti.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>