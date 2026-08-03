Torre Astura, la spiaggia bellissima a due passi da Roma resta ancora chiusa. Qual è la situazione reale? E quando ci sarà la riapertura?

La spiaggia di Torre Astura resta ancora chiusa e il futuro della sua spiaggia continua a essere avvolto dall’incertezza. Uno dei luoghi più affascinanti del litorale laziale, celebre per il paesaggio naturale e per la storica fortificazione affacciata sul mare, non ha riaperto al pubblico. Dopo il mancato avvio della stagione estiva, non sono ancora arrivate indicazioni definitive sui tempi necessari per restituire l’area ai visitatori con una data certa. Ma qual è la situazione del luogo?

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I problemi della pineta e della torre medievale: la spiaggia di Torre Astura resta chiusa

I cancelli della spiaggia e dell’oasi naturalistica di Torre Astura, nel territorio di Nettuno, sono rimasti chiusi anche dopo il tradizionale periodo di apertura di luglio. Alla base dello stop ci sono le condizioni della pineta e soprattutto le criticità strutturali riscontrate nel basamento della torre medievale.

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Le verifiche avrebbero confermato un deterioramento e un cedimento della base, con un conseguente rischio di crolli. Anche il percorso sterrato, danneggiato dal maltempo di aprile, non è stato ancora ripristinato.

La zona è sottoposta alla gestione e alle restrizioni dell’UTTAT del Ministero della Difesa, perciò l’accesso pubblico richiede accordi specifici. Non è stata inoltre firmata la convenzione necessaria per assicurare manutenzione, pulizia dell’arenile e servizio di salvataggio.

Al momento non risultano novità dalla Soprintendenza né dal Poligono Militare e l’accesso ai cancelli e al parcheggio resta bloccato. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, la chiusura dovrebbe proseguire anche ad agosto, facendo considerare ormai compromessa l’intera stagione estiva. Insomma, la possibilità di tornare a vivere quella che è una delle spiagge più belle del Lazio resta ancora un’incognita.

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