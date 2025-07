La spiaggia di Torre Astura torna accessibile al pubblico per questa estate – Modalità di accesso, giorni e orari di apertura.

Aggiornamento 3 Luglio 2025

Nonostante la prevista riapertura al pubblico per il 1° luglio 2025, com’è consuetudine estiva, molti visitatori si sono ritrovati di fronte al cancello ancora serrato. L’accesso regolare, previsto fino al 31 agosto (con aperture limitate nel weekend di settembre), non è stato ancora garantito, e diversi utenti sui social lamentano la mancata apertura.

Secondo un post condiviso in un gruppo locale, molti si domandano: “Salve quando apre Torre Astura domani e il 1 luglio come è possibile ancora chiusa.”

Nonostante la consueta apertura prevista per il 1° luglio, la spiaggia di Torre Astura è rimasta inaccessibile. Il cancello d’ingresso è ancora chiuso e, ad oggi, non è possibile godere di uno dei tratti più incontaminati del litorale laziale, normalmente interdetto al pubblico per la presenza del poligono militare U.T.T.A.T. La notizia ha deluso molti residenti e visitatori, che avevano programmato escursioni e giornate al mare, confidando nella tradizionale finestra estiva.

Con la delibera n. 106 del 23 maggio 2025, il Comune di Nettuno ha infatti rinnovato l’accordo con il Ministero della Difesa per permettere l’accesso regolamentato alla spiaggia, per un totale di 70 giorni di apertura durante la stagione estiva. Tuttavia, al momento non è stata comunicata alcuna nuova data ufficiale per l’inizio dell’accesso, né sono state fornite spiegazioni chiare sul ritardo. L’area balneabile include oltre 100.000 metri quadrati di superficie, tra arenile, pineta, parcheggi e viabilità interna, mentre l’accesso agli edifici e alla zona militare resta rigorosamente vietato.

Nonostante siano in corso lavori di restauro alla torre medievale e all’acquedotto romano, è stato confermato che i cantieri non interferiranno con le aree destinate alla balneazione. L’accordo prevede anche misure di sicurezza e tutela ambientale: sorveglianza, presidi antincendio, informazione ai visitatori e delimitazione delle zone protette.

Uno dei punti critici resta la gestione dei parcheggi: sono disponibili due aree, da 11.038 mq e 4.500 mq rispettivamente, ma la capienza è limitata rispetto al numero di visitatori attesi nei weekend. Al momento, non è previsto un sistema di prenotazione, ma si valuta un eventuale contingentamento nei giorni di punta.

Nel frattempo, cresce il malcontento tra chi attende risposte: una spiaggia libera e tanto attesa resta ancora chiusa, senza informazioni certe su quando sarà nuovamente fruibile.

Aggiornamento 24 giugno

Il 24 Giugno il Sindaco di Nettuno, Nicola Burrini, ha partecipato a un sopralluogo presso Torre Astura insieme ai rappresentanti dell’UTTAT e della Sovrintendenza delle Belle Arti, per verificare l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione e mettere a punto un sistema di sicurezza in vista delle aperture estive. L’obiettivo è impedire l’accesso dei cittadini all’area del cantiere, garantendo la tutela dei reperti archeologici e la sicurezza dei visitatori. Il Comune, in collaborazione con la Protezione civile e il Nucleo Carabinieri dell’Ente, predisporrà vigilanza, transennamenti e cartellonistica. Resta valido il divieto di balneazione nell’area militare, dove è consentita solo l’elioterapia. Il Sindaco ha invitato i cittadini alla massima prudenza e rispetto dell’area, sottolineando che eventuali violazioni potrebbero portare alla chiusura del sito

—

Per godersi un po’ di mare in questa estate non c’è bisogno di spingersi troppo lontano da Roma. Fra le tante spiagge del litorale laziale ce n’è una che brilla come un piccolo gioiello: è Torre Astura, nel territorio della città di Nettuno, a circa dieci km a sud-est dal centro abitato.

Luogo di villeggiatura ai tempi di Cicerone, questa località balneare deve il suo nome alla foce del fiume Astura, che scorre nei pressi dell’Agro Pontino, e alla caratteristica torre costruita su un’isoletta artificiale non molto distante dalla riva e collegata ad essa da un ponte di mattoni.

La torre, eretta sui resti di una villa romana, fu realizzata dalla famiglia Frangipane nel 1200 per difendersi dai Saraceni che circolavano in quei territori. Dopo diversi passaggi di proprietà, dai Caetani ai Colonna, fino ai Borghese che la cedettero allo stato, la costruzione di Torre Astura fu acquistata a metà del 1900 dal Comune di Nettuno.

Immortalata in alcuni film, anche famosi, oggi questa location suggestiva vede da una parte una zona archeologica sommersa; dall’altra la spiaggia aperta ai bagnanti.

Quando è aperta la spiaggia di Torre Astura?

La spiaggia di Torre Astura sarà riaperta al pubblico il 1 Luglio e si potrà andare fino al 31 Agosto tutti giorni dalle 8 alle 19 e, con gli stessi orari, dal 1 al 15 settembre nei giorni di sabato e domenica.

Prima di mettersi in viaggio si consiglia di consultare il Comune di Nettuno per conoscere le date e gli orari di apertura della spiaggia e gli orari dei bus navetta.

Resta però il divieto di balneazione nonostante le acque cristalline. Il motivo del divieto? L’assenza di un servizio di assistenza ai bagnanti e di salvataggio e la presenza dell’area militare.

Per cui “vedere, ma non toccare”, passateci questa espressione!

