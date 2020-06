La spiaggia di Torre Astura torna accessibile al pubblico per questa estate 2020. Modalità di accesso, giorni e orari di apertura.

Per godersi un po’ di mare in questa estate 2020 non c’è bisogno di spingersi troppo lontano da Roma. Fra le tante spiagge del litorale laziale ce n’è una che brilla come un piccolo gioiello: è Torre Astura, in provincia di Nettuno.

Luogo di villeggiatura ai tempi di Cicerone, questa località balneare deve il suo nome alla foce del fiume Astura, che scorre nei pressi dell’Agro Pontino, e alla caratteristica torre costruita su un’isoletta artificiale non molto distante dalla riva e collegata ad essa da un ponte di mattoni.

La torre, eretta sui resti di una villa romana, fu realizzata dalla famiglia Frangipane nel 1200 per difendersi dai Saraceni che circolavano in quei territori. Dopo diversi passaggi di proprietà, dai Caetani ai Colonna, fino ai Borghese che la cedettero allo stato, la costruzione di Torre Astura fu acquistata a metà del 1900 dal Comune di Nettuno.

Immortalata in alcuni film, anche famosi, oggi questa location suggestiva vede da una parte una zona archeologica sommersa; dall’altra la spiaggia aperta ai bagnanti.

LEGGI ANCHE >> — E’ la prima spiaggia italiana per cani liberi e felici, ecco dove si trova

Quando riapre la spiaggia di Torre Astura?

Torre Astura riapre al pubblico dal 1 Luglio tutti i giorni fino al 31 Agosto. Da Settembre, invece, l’accesso dovrebbe essere consentito solo nel fine settimana, secondo quanto riportato dal giornale locale Il Clandestino.

A fronte delle numerose richieste da parte dei cittadini di mantenere il libero accesso alla spiaggia per l’estate 2020, il Comune ha dichiarato di voler soddisfare queste istanze. Tuttavia le modalità di accesso non sono ancora state comunicate; è chiaro che dovranno essere stabilite in ottemperanza alle norme di sicurezza per evitare la diffusione del coronavirus.