Torre Alfina a Viterbo è un’ottima alternativa per una gita fuori porta a due ore da Roma: ecco cosa vedere e come arrivare

Avete mai sentito parlare di Torre Alfina? E’ una costruzione quasi fiabesca che si trova nei pressi di Viterbo a due ore da Roma. Tanti i visitatori che vi giungono per una gita fuori porta che la associano al Catello di Re Artù.

Torre Alfina Viterbo, dove si trova?

Torre Alfina è un borgo medievale che si trova a 602 metri s.l.m in un’area che unisce tre regioni: Umbria, Lazio e Toscana. Per molti è considerato uno dei paesi più belli del viterbese, soprattutto per il fatto che vi si trova un castello fiabesco.

Torre Alfina Viterbo, cosa vedere

Dominato da grandi torri, il borgo è caratterizzato dalla presenza di di un castello fiabesco che per molti anni è stato dei Monaldeschi della Cervara. Alla fine del 1700, il castello fu conquistato dalla famiglia Bourbon del Monte, per via di un matrimonio. Nel 1880, lo acquistò, invece, Edoardo Cahen D’Anvers, ricco banchiere belga. Fu grazie a lui che avvenne una restaurazione per opera dell’architetto senese Giuseppe Partini che realizzò una grandiosa opera, attualmente ancora visitabile.

LEGGI ANCHE:–Il Bosco di Biancaneve esiste davvero e si trova a pochi chilometri da Viterbo

Il castello, inoltre, ha dei giardini e dei cortili in stile rinascimentale. Si estende per oltre 2000 mq e presenta diversi spazi, come la cucina ottocentesca, la sala da biliardo e la galleria Edoardo Cahen che può ospitare fino a 160 persone. La struttura, infatti, viene affittata anche per eventi privati.

Quando è possibile visitare il castello di Torre Alfina in provincia di Viterbo?

Il Castello di Torre Alfina, situato nel comune di Acquapendente in provincia di Viterbo, è visitabile esclusivamente con visite guidate.

Orari di visita:

Sabato pomeriggio: dalle 15:00 alle 17:30

Domenica mattina e pomeriggio: dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 15:00 alle 16:30

Le visite partono ogni 30 minuti e durano circa 50 minuti.

Tariffe:

Intero: 10,00 euro

Ridotto: 5,00 euro (per bambini dai 7 ai 14 anni e over 65)

Gratuito: per persone con disabilità

Indirizzo:

Via Monaldeschi della Cervara, 1 – Torre Alfina (VT)

Informazioni e prenotazioni:

È obbligatorio prenotare e acquistare i biglietti online prima della visita.

Maggiori info qui https://www.castellotorrealfina.it/visita-guidata-castello-prenotazione-orari/

FOTO: SHUTTERSTOCK